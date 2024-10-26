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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 16:31
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köyleri fosfor bombasıyla hedef aldı

Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, kentsel bir alanda, bir patlama ya da yangın sonrasında oluşmuş bir kalıntı görülüyor. Yerde yanmış ve erimiş beyaz bir cisim bulunuyor. Cisim, büyük olasılıkla fosfor bombası ya da benzeri bir mühimmatın parçası olabilir; çevresindeki beyaz kalıntılar ve yanık izleri bu tür kimyasal veya patlayıcı madde kullanımını işaret ediyor. Zemin gri tonlarda ve asfalt bir yol üzerinde bu kalıntı duruyor. Arka planda ise yıkık veya hasar görmüş binalar ile boş bir sokak dikkat çekiyor, bu da çatışma ya da bombardıman sonrası bir manzara olabileceğini düşündürüyor. Fotoğrafın genel atmosferi, terk edilmişlik ve tahribat hissi veriyor.
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla bombaladığı bildirildi.

AA’nın Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı.

İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü.

Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Fosfor bombası kullanımı, uluslararası hukuk ve savaş kurallarına aykırı olmasına rağmen, İsrail ordusunun bu tür saldırılar gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Fosfor bombaları, yanıcı ve zehirli etkileri nedeniyle hem sivil nüfus üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor hem de çevresel tahribata yol açıyor. Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

HRW: İsrail, Lübnan’da 17 bölgede beyaz fosfor kullandı
HRW: İsrail, Lübnan’da 17 bölgede beyaz fosfor kullandı
5 Haziran 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail israil saldırısı lübnan fosfor bombası
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