İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köyleri fosfor bombasıyla hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla bombaladığı bildirildi.

AA’nın Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı.

İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü.

Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Fosfor bombası kullanımı, uluslararası hukuk ve savaş kurallarına aykırı olmasına rağmen, İsrail ordusunun bu tür saldırılar gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Fosfor bombaları, yanıcı ve zehirli etkileri nedeniyle hem sivil nüfus üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor hem de çevresel tahribata yol açıyor. Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

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(EMK)