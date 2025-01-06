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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 08:32
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 08:35
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İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 40 günde 392 kez ihlal etti

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yıkılmış bir bina ve etrafa saçılmış enkazlar görülüyor. Bina tamamen çökmüş durumda, beton ve metal parçaları her yere dağılmış. Enkazın önünde kırmızı bayraklar dikilmiş, muhtemelen dikkat çekmek veya alanı işaretlemek amacıyla kullanılmış. Arka planda hasar görmüş diğer binalar yer alıyor; camları kırık ve cephelerinde ciddi tahribat mevcut. Sahne, bir yıkımın ardından oluşan kaos ve tahribatı yansıtıyor.
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, 40'ıncı gününde Lübnan ile 27 Kasım'da varılan ateşkesi 9 kez ihlal etti.

İsrail'in 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 392'ye yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ateşkesin 40'ıncı gününde ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Sur ile Nebatiye'de gerçekleştirdi.

Sur kentinin Ed-Dıhayra beldesi çevresinde İsrail ordusuna ait buldozerlerin kazı yaptığı görüldü.

İsrail ordusu, Dıhayra ve Tayr Haraf beldelerini hedef aldı.

Sur kenti ve çevresinde İsrail ordusuna ait bir dronun alçak irtifada uçtuğu görüldü.

İsrail ordusu, Aytarun beldesi çevresinde, Şihhin, El-Cebin ve Tayr Harfa beldeleri arasındaki bölgede ve Nakura beldesinin Hamul bölgesinde evleri havaya uçurarak ve buldozerlerle yıktı.

Nebatiye kentine bağlı Et-Taybe beldesinde de İsrail ordusu çok sayıda evi ateşe verdi ve havaya uçurdu.

İsrail ordusu Taybe beldesinde orta ve ağır kalibreli silahlarla ateş açtı ve beldede patlama sesleri duyuldu.

AA'nın geçtiği habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Ateşkes hakkında

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, bugüne kadar Lübnan'ın güneyinde 2 beldeden çekildi.

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(EMK)

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