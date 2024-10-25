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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 13:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2024 13:43
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İsrail ordusu, Lübnan'da ambulans araçlarını bombaladı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, saldırıda 8 ilk yardım çalışanının hayatını kaybettiğini, İsrail askerlerinin naaşlara ulaşılmasını engellediğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Lübnan'da ambulans araçlarını bombaladı
*Firas el-Ebyad (Fotoğraf: Lübnan hükümeti)

İsrail’in 23 Eylül’de Lübnan’a başlattığı hava saldırıları otuz üçüncü gününe, 1 Ekim’de başlattığı kara operasyonları ise yirmi beşinci gününe girdi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail ordusunun, ülkenin güneyinde ambulans araçlarını hedef alması sonucu 8 ilk yardım çalışanı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, El-Ebyad, İsrail askerlerinin naaşlara ulaşılmasını engellediğini aktardı.

Uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve görevlerini yerine getirme çağrısı yapan El-Ebyad, Lübnan’daki hastanelere 55 saldırı yapıldığını belirtti.

Saldırıların 36’sının doğrudan bir şekilde hastaneleri hedef aldığını söyleyen El-Ebyad, 8 hastanenin ise kapatıldığını ifade etti.

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İsrail’in Lübnan saldırıları

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayından itibaren tam ölçekli bir savaşa doğru ilerledi.

İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana en az 2 bin 593 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 119 kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde bir milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı lübnan israil ordusu Güney Lübnan
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İsrail, Lübnan’da gazetecilerin bulunduğu binaya saldırı düzenledi
Bugün 10:00
/haber/israil-lubnanda-gazetecilerin-bulundugu-binaya-saldiri-duzenledi-301093
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