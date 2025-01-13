İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarına devam ediyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'daki yerleşim yerlerine düzenli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Lübnan merkezli televiyon kanalı Al Mayadeen’in haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri dün Lübnan’ın güneyinde ve Suriye sınırına yakın bulunan Janta köyüne hava saldırıları düzenledi.

İsrail Savunma Güçleri (IDF), Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Baalbek kentinde bulunan Janta köyünün Hizbullah Şii milisleri tarafından karargah olarak kullanıldığını ve buradan Suriye’deki Hizbullah’a silah kaçakçılığı yapıldığını iddia etti:

“İstihbarat üzerine IDF Lübnan’daki Hizbullah terör hedeflerine yönelik saldırı düzenledi. Hedefler arasında bir roketatar mevzi bölgesi, bir askeri mevzi bölgesi ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah’a silah kaçırmak için kullanılan yollar bulunuyor.”

Saldırılar, İsrail ordusunun ateşkes anlaşması uyarınca güney Lübnan'dan çekileceği tarih olan 26 Ocak'a iki haftadan az bir süre kala gerçekleşti. Hem İsrail hem de Lübnan diğerini anlaşma gerekliliklerini ihlal etmekle suçluyor.

Ateşkes anlaşması ve ihlaller 27 Kasım 2024’te İsrail ile Lübnan arasında 60 günlük ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti. Ateşkes, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) de desteğiyle Lübnan birliklerinin güney sınırında konuşlanmasını ve Hizbullah milislerinin Litani Nehri’nin kuzeyine, İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 30 kilometre uzağa çekilmesini zorunlu kılıyor. Buna karşılık, İsrail’in 60 gün içinde Lübnan’ın güneyinden birliklerini çekmesi şart koşuluyor. Ancak ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan’da yüzlerce askeri hedefe saldırı gerçekleştirdi. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın hava sahasına girdi, güneyinde saldırılar gerçekleştirdi, Beyrut gibi büyük şehirlerde hava keşifleri yaptı ve sınırdaki yerleşim yerlerini yağmaladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 68 kişi öldü, 16 bin 688'den fazla kişi yaralandığı açıkladı.

(EC)