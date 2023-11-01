“İsrail ordusu kasıtlı olarak Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı”

Britanya merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görünce “dehşete düştüklerini” açıkladı.

İsrail, mülteci kampını vurduklarını açıkladı

Lee, örgütün X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nda daha fazla ailenin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yıkımı gördüğümüz için dehşete düştük. Siviller korunmalıdır” dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi tamamen yerle bir oldu. İsrail saldırıyı kabul etti.

Acil ateşkes çağrısı

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'de insan hayatına yönelik bariz umursamazlığın kesin dille kınanması gerektiğini belirtti:

“Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm.”

Yusuf, “Daha fazla çocuğun ölmesine izin vermeyin” çağrısında bulunarak, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı.

MSF’den kınama

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu:

“İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler bizi dehşete düşürdü. Saldırının ardından çok sayıda yaralı Şifa Hastanesine ulaştı ve burada ekiplerimiz acil tıbbi müdahalede bulundu.”

Bu son anlamsız şiddet olayının kınandığı belirtilen paylaşımda, Gazze Şeridi boyunca daha fazla ölümün önlenmesi için MSF'nin “acil ateşkes çağrısı” yinelendi.

İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu

“Gazze'de bir katliam gerçekleşti”

Fransa’da milletvekili David Guiraud, İsrail ordusunun Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı saldırıyı "katliam" olarak niteledi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Guiraud, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir katliam gerçekleşti. İsrail ordusu kasıtlı olarak Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Guiraud, Cibaliye Kampı'nın küle döndüğünü vurgulayarak İsrail'e karşı hala yaptırım olmadığını belirtti, "Büyük güçler hareket bile etmeden etnik temizliği izliyor. Utanç verici" değerlendirmesini yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)