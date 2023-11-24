İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da baskınlarını sürdürüyor

Gazze Şeridi’nde ‘insani ara’ devreye girerken İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da baskınlarına devam etti.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin, Nablus’un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında bir Filistinliyi ayağından yaraladığını ve yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail güçlerinin yaklaşık bir saat süren baskınında iki Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Tanıklar, bölgenin çeşitli noktalarında silah seslerinin duyulduğunu ve İsrail güçlerinin geri çekilmeden önce iki aracı yaktığını söyledi.

Öte yandan, İsrail güçleri dün (23 Kasım) Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında Muhammed İbrahim Adili (12) adlı Filistinli çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Eriha ve Cenin’deki baskınlar

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki Eriha kentinde de bir evi kuşattığını ve bölgeye takviye askeri birlikler gönderdiğini aktardı.

Cenin’deki Rumane beldesine düzenlenen baskında ise “şiddetli çatışmalar” çıktığı ve İsrail güçlerinin beldeyi kuşatma altına aldıktan sonra bir Filistinlinin evini yıktığı bildirildi.

Tanıklar, yıkılan evin, İsrail güçlerince öldürülen ve cenazesi teslim edilmeyen 26 yaşındaki Kamil Mahmud Ebu Bekir’in ailesine ait olduğunu ifade etti.

El Halil’deki baskında 6 işçi gözaltına alındı

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri El Halil’in batısındaki Tarkumiya beldesine düzenledikleri baskında Gazze Şeridi’nde çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca Nablus’un güneyindeki Kefr Kalil köyüne de baskın düzenleyen İsrail ordusu, evinde arama yaptığı Filistinli Ubade Amir’i gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail güçleri Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana 3 bin 130 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail’in Gazze’yi işgalinde son durum

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker, 59'u polis olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki çatışmalarda 70, Batı Şeria'da 2, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)