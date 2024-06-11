“İsrail ordusu, insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullandı”

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'de 4 rehineyi kurtarma operasyonunda insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanmasının savaş suçu olduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kullandığı bu yöntemin insani yardım çalışmalarına katılan ekiplerin hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, "işgal güçlerinin gıda güvenliğinin bulunmadığı bir süreçte, yardım kisvesi altında sivil insanlara ihanet ettiği" vurgulandı.

Filistin Kızılayı, “uluslararası topluma İsrail'e işlediği bu savaş suçundan dolayı hesap sorulması, sivil savunma, sağlık çalışanları ve sivillerin acilen korunması için” çağrıda bulundu.

İsrail kamyonları kullandığını reddetti

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan 4 İsrailliyi kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na kapalı nakliye kamyonu ve sivil araçla sızdığını söylemişti: “Gazze Şeridi'nde yaygın olan bu nakliye kamyonları genellikle eşya taşımak için kullanılıyordu ancak İsrail saldırıları nedeniyle artık sıklıkla insani yardımların taşınmasında kullanılır oldu.”

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Nusayrat'a yardım kamyonlarıyla girmediğini ve ABD'nin yüzer iskelesinin de kullanılmadığını iddia etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğünü ve 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

“Refah Kapısının kapalı olması, insani hukukun ihlali”

Filistin Kızılayı, sosyal medya platformu X üzerinden, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de artan kıtlığa ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını ele geçirerek bölgede kara saldırısına başlamasının Gazze'deki açlığı tırmandırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail işgali, Gazze Şeridi'nde yaklaşan şiddetli kıtlık ortamında Refah Geçidi'ni kapatmaya devam ediyor. Gazze'deki Filistin halkına uygulanan bu toplu cezalandırma, yalnızca Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın Mayıs'taki Geçici Tedbirler Kararı'nın ve uluslararası insani hukukun doğrudan ihlali anlamına da geliyor.”

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu. Ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor. Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli derecede etkiliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)