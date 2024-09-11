İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güneyi, İsrail’in de kuzeyinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan güneyindeki Cebin, Nakura, Deyr Suryan, Zibkin beldeleri olmak üzere dört ayrı bölgeye saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Adraee, savaş uçaklarının Hizbullah’a ait 30 kadar füze rampasını vurduğunu ayrıca Dahira bölgesine de topçu atışlarıyla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Hizbullah’a yakın medya organları ise örgütün, işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri’nde bulunan İsrail hedeflerine roket saldırıları gerçekleştirdiğini yazdı.

Hava saldırıları sonrası orman yangını çıktı

Anadolu Ajansı’nın bölgedeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre de İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa beldelerindeki çeşitli noktaları 17 kez hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA) ise özellikle Klayla beldesindeki saldırılarla çiftliklerde ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, Alma eş-Şaab bölgesinin çevresine düzenlenen hava saldırıları sebebiyle yoğun orman yangınları çıktığı aktarıldı.

Bint Cubeyl kenti üzerinde İsrail dronları eşzamanlı uçuş yaparken, Ayta eş-Şaab ve Ramiya beldelerine İsrail tarafından yoğun atışlar yapıldı.

Hizbullah-İsrail çatışmalarının bilançosu İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda İsrail güçlerinin 24, Hizbullah’ın ise 434 mensubu hayatını kaybetti. Fransa haber ajansı AFP’nin verilerine göre, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarında 138 sivil, Hizbullah’ın işgal altında Golan Tepeleri’ne saldırılarında en az 26 İsrailli sivil hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında ayrıca 19 Emel Hareketi üyesi, bir asker olmak üzere 2 Lübnanlı güvenlik görevlisinin yanı sıra 15 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 13 Hamas üyesi hayatını kaybettiği bildirildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)