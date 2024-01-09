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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 16:22
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 16:53
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İsrail ordusu, Hizbullah komutanının cenaze törenini de hedef aldı

İsrail, Hizbullah komutanı Visam Hasan et-Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına saldırdı. Lübnan resmi ajansı, bir aracın hedef alındığı saldırıda, can kaybı ve yaralıların olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Hizbullah komutanının cenaze törenini de hedef aldı
*Fotoğraf: Fotoğraf: Akhbar Al Yawm/X

İsrail ordusu, dün (8 Ocak) Lübnan'ın güneyinde öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hasan et-Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına hava saldırısı düzenledi.

Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Et-Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evinin yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

İsrail
İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
8 Ocak 2024

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise; Et-Tavil’in evinin yakınlarındaki bir aracın hedef alındığı saldırıda, can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı nedeniyle bölgede panik yaşandı.

Visam et-Tavil kimdir?
Visam et-Tavil kimdir?
9 Ocak 2024

Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde, İsrail İHA'larının sesleri duyuldu.

Doğduğu Nebatiye vilayetine bağlı Hirbet es-Slim beldesinde düzenlenen cenaze törenine, Hizbullah Merkez Konsey Üyesi Nebll Kauk, yakınları, belde sakinleri ve Hizbullah  üyeleri katıldı.

Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı
Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı
9 Ocak 2024

(RT)

Filistin-İsrail Savaşı Hizbullah visam et-tavil
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