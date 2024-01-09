İsrail ordusu, Hizbullah komutanının cenaze törenini de hedef aldı

İsrail ordusu, dün (8 Ocak) Lübnan'ın güneyinde öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hasan et-Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına hava saldırısı düzenledi.

Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Et-Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evinin yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

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Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise; Et-Tavil’in evinin yakınlarındaki bir aracın hedef alındığı saldırıda, can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı nedeniyle bölgede panik yaşandı.

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Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde, İsrail İHA'larının sesleri duyuldu.

Doğduğu Nebatiye vilayetine bağlı Hirbet es-Slim beldesinde düzenlenen cenaze törenine, Hizbullah Merkez Konsey Üyesi Nebll Kauk, yakınları, belde sakinleri ve Hizbullah üyeleri katıldı.

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(RT)