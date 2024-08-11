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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2024 12:34
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2024 12:43
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İsrail ordusu, Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 36. Blok bölgesinde ve El-Cela Mahallesi'nde yaşayanlara İsrail ordusunun güç kullanacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
Fotoğraflar: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir bölgenin daha boşaltılması çağrısı yaptı.

Görseli Büyüt

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda 36. Blok bölgesinde yaşayanların burayı terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Görseli Büyüt

Haritada işaretlediği yerin "İsrail'e füze atışları ve terör eylemleri için kullanıldığını" iddia eden Adraee, burada kalmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.

Görseli Büyüt

Adraee, El-Cela Mahallesi'nde yaşayanlara da İsrail ordusunun güç kullanacağını ve mahallenin "savaş bölgesi" kabul edildiğini belirtti.

Görseli Büyüt

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta da Han Yunus'ta birçok bölgenin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

Görseli Büyüt

Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor insani koşullar altında yaşıyor.

Görseli Büyüt

Altyapı, kanalizasyon şebekesi, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla da karşı karşıya kalıyor.

Görseli Büyüt

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını açıklamıştı.

Görseli Büyüt

(AD)

Filistin-İsrail Savaşı
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