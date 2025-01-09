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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 12:36
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 13:52
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İsrail ordusu Golan Tepeleri köyündeki silahları teslim almak istedi

İsrail Savunma Güçleri, Kuneytire iline bağlı bir köyün belediye başkanıyla yaptığı görüşmede köy halkının bütün silahlarını teslim almak istedi. Belediye başkanı, halkın silahları teslim ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kuneytire ilinde bulunan Jubata al-Khashab köyünün belediye başkanı Mohamed Mreiwel, pazartesi günü (6 Ocak) yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun köy halkının elinde bulunan bütün silahları teslim almak istediğini söyledi.

Mreiwel, halkın bir kısmının askerlerin ve güvenlik güçlerinin bıraktığı silahları ele geçirdiğini, ancak ilk görüşmede İsrail ordusunun 48 saat içinde bütün silahları istemesi üzerine halkın silahları teslim ettiğini kaydetti.

İsrail ordusunun köyü silahsızlaştırmaya yoğunlaştığını söyleyen Mreiwel, İsrail ordusuyla pazar günü yaptığı görüşmede köyde silah kalmadığını, ancak başka silah bulunması durumunda köyün bunları yeni Suriye hükümetine teslim edeceğini söyledi.

Jubata al-Khashab köyü, 1974’ten bu yana İsrail ile Suriye arasında tampon bölge olan Golan Tepeleri bölgesinde yer alıyor. Yaklaşık 3000 nüfusu olan köy, Kuneytire iline bağlı.

Beşar Esad yönetiminin çöküşü sırasında Suriye’de binlerce asker, polis ve güvenlik yetkilisi görevlerini terk ederek silahlarını bırakmıştı.

8 Aralık’tan bu yana İsrail ordusu Golan Tepelerine kara ve hava saldırıları düzenliyor.

Aralık 2024’te İsrail’in Suriye işgalinin haritası / Wikipedia

İsrail’in Golan Tepelerini işgali

Suriye’nin güneybatısında ve İsrail’in kuzeydoğusunda bulunan Golan Tepeleri, 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana İsrail tarafından pek çok kere işgal ve ilhak edildi.

1973’teki Yom Kippur Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler Ayrılma Gözlem Gücünün (UNDOF) bölgeye yerleşmesiyle Golan Tepeleri, İsrail ile Suriye arasında tampon bölge ilan edildi.

Bugün ABD hariç bütün ülkeler Golan Tepeleri’ni Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçası olarak görüyor.

Ancak 8 Aralık’ta Beşar Esad yönetiminin çöküşüyle birlikte İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" açıklaması yaptı.

Bunun üzerine İsrail Savunma Güçleri, halen tampon bölge olan Golan Tepelerini işgal etti. Aynı tarihte ordu, bölge içerisinde Kuneytire’nin de aralarında olduğu 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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(EC)

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