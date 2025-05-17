İsrail ordusu Gazze’deki operasyonlarını kalıcı hale getiriyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik işgali kalıcılaştırmak amacıyla yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin onayladığı “Gazze’deki işgali genişletme ve kalıcı hale getirme” planının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, İsrail birlikleri Gazze’de stratejik bölgeleri hedef alan kapsamlı kara ve hava saldırılarına girişti. “Gideon’un Savaş Arabaları” olarak adlandırılan operasyonun, 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürülen askeri faaliyetlerde belirlenen hedeflere ulaşmak amacı taşıdığı belirtildi. Bu hedefler arasında Hamas’ın etkisiz hale getirilmesi ve İsrailli rehinelerin kurtarılması yer alıyor.

‘Gazze’nin güneyine sürgün’ planı iddiası

The Times of Israel’in İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, başlatılan saldırılar Gazze’nin kalıcı işgali ve Filistinlilerin kademeli olarak Gazze’nin güneyine sürülmesini içeriyor. Haberde, İsrail’in bu operasyonla işgal ettiği bölgelerden daha önceki saldırılarda olduğu gibi çekilmeyeceği vurgulanıyor.

İsrail güvenlik kabinesi, 4 Mayıs’ta yapılan toplantıda bu yeni planı üç aşamalı olarak kabul etmişti. İlk aşama hazırlık sürecini kapsarken, ikinci aşamaya geçişin ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turunun ardından ve ateşkes sağlanamazsa gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu aşamada yoğun saldırılarla birlikte Gazze’deki Filistinlilerin güneye zorla göç ettirilmesi hedefleniyor.

Siviller hedefte

Trump’ın bölge ziyareti sırasında saldırıların şiddetini artıran İsrail ordusu, son günlerde özellikle sivil altyapıyı hedef aldı. Okullar, hastaneler ve yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar yoğun hava saldırılarına maruz kaldı. Sadece dün, Gazze’deki saldırılarda 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu, kara harekâtıyla ele geçirilen bölgelerde kalıcı olarak varlık göstereceklerini ve bu alanlardan geri çekilmeyeceklerini de duyurdu.

(ED)