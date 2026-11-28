İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bakanlık verilerine göre Gazze’deki hastanelere son 48 saatte 18 kişinin cenazesi ve 38 yaralı ulaştı.

Cenazelerin 15’i son saldırılarda yaşamını yitirenlere, üçü ise ekiplerin enkaz altından çıkardığı kişilere ait.

Bakanlık, ateşkesten bu yana ekiplerin enkaz altından çıkardığı cenazelerin sayısının 845’e ulaştığını bildirdi.

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Ekim 2023’ten bu yana 74 bin 790 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 74 bin 790 Filistinli yaşamını yitirdi, 176 bin 336 kişi yaralandı.

Gazze’de enkaz altında hâlâ binlerce kişinin cenazesi bulunuyor.

BM: Gazze’de soykırım sürüyor, Batı Şeria’da insanlığa karşı suçlar işlendi

BM: Gazze’de menenjit vakaları artıyor Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 26 Kasım tarihli insani durum raporunda İsrail’in saldırılarının, erişim kısıtlamalarının ve temel malzeme eksikliğinin insani yardım çalışmalarını aksattığına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Ekim-23 Kasım arasında Gazze’de çoğunluğu bir yaşından küçük bebeklerde olmak üzere 692 şüpheli menenjit vakası kaydetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, vakalardaki artışı aşırı kalabalık yaşam alanları, su ve kanalizasyon altyapısındaki hasar ve yetersiz hijyen koşullarıyla ilişkilendirdi.

(VC)