İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt verilmeyecek

İsrail ordusu, uluslararası toplumun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen “Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini” açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’deki Filistinli sivillere seslenerek güneye gitmelerini istedi. Gazze'nin güneyine “gıda, ilaç, elektrik, suyun güvenli şekilde ulaşacağını” söyleyen Hagari, “Gazze'ye yakıt verilmeyecek” dedi.

Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 50 kamyon insani yardım girişine izin verildi ancak şu ana kadar yakıt girmesine izin verilmedi.

BM’den yakıt uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayı şiddetlendirdiği Gazze Şeridi'ne yarın akşama kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, UNRWA'yı etiketleyerek Hamas'ın elinde yarım milyon litre yakıt bulunduğunu iddia etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)