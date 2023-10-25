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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 09:13
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2023 09:14
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İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt verilmeyecek

BM ve uluslararası toplumdan gelen hastanelerin çalışamayacağı uyarılarına rağmen İsrail ordusu Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/israil-ordusu-gazze-ye-yakit-verilmeyecek.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, uluslararası toplumun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen “Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini” açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’deki Filistinli sivillere seslenerek güneye gitmelerini istedi. Gazze'nin güneyine “gıda, ilaç, elektrik, suyun güvenli şekilde ulaşacağını” söyleyen Hagari, “Gazze'ye yakıt verilmeyecek” dedi.

Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 50 kamyon insani yardım girişine izin verildi ancak şu ana kadar yakıt girmesine izin verilmedi.

BM’den yakıt uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayı şiddetlendirdiği Gazze Şeridi'ne yarın akşama kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, UNRWA'yı etiketleyerek Hamas'ın elinde yarım milyon litre yakıt bulunduğunu iddia etti.

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(AS)

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