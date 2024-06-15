İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini vurdu: En az 19 ölü
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde üç eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 19 Filistinli öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Et-Şucaiyye mahallelerinde üç eve saldırı düzenledi.
Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
(VC)