İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini vurdu: En az 19 ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Et-Şucaiyye mahallelerinde üç eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)