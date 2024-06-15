ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Haziran 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 11:48
1 dk Okuma

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini vurdu: En az 19 ölü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde üç eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 19 Filistinli öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini vurdu: En az 19 ölü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Et-Şucaiyye mahallelerinde üç eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
Sayfa Başına Git