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Yayın Tarihi: 20 Ekim 2024 11:35
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2024 11:39
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İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini bombaladı: En az 73 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 73 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini bombaladı: En az 73 ölü
Fotoğraf: Anas al-Sharif/X

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine dün (19 Ekim) şiddetli saldırılar düzenleyerek “korkunç bir katliam” işlediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu belirtildi.

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Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

İsrail'in işlediği yeni katliamın, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu kuzey gazze hava saldırısı Gazze Şeridi
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