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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 10:34
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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinden çekildi

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ordunun, arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan, güneydeki Refah kentine saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinden çekildi
Fotoğraflar: AA

İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı.

Ordunun çekilmesinin ardından kentteki yıkım görüntülendi.

Ordu Sözcülüğünün AA'ya yaptığı açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedildi.

Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edildi.

İsrail medyasına göre de Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

Refah’a saldırı hazırlığı mı?

Haaretz gazetesinin haberine göre, Han Yunus'tan çekilme altı aydır İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Refah'a sığınan Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak tanıyacak.

Ancak kentteki birçok ev bombardımanlarda yıkıldı.

Habere göre, Han Yunus'taki istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle çekildiğini bildiren ordu, çekilmenin, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan talebinin sonucu olduğu iddiasını reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun, arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan, saldırılardan kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini duyurmuştu.

“Savaş ve istihbarat yetenekleri tükendi”

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen bazı üst düzey komutanların, Han Yunus'tan çekilme adımına ilişkin açıklaması yer aldı.

Komutanlar, yeni çatışma alanlarına ilerlemeden Gazze Şeridi'nin güneyinde kalmalarının İsrail askerlerinin hayatını tehlikeye attığının, ordu tarafından uzun zamandır bilindiğini aktardı.

Ordunun Gazze Şeridi'nin güneyinden çekilmesinin "İsrailli heyetin müzakere için Kahire'ye gitmesi öncesinde rehine takası anlaşmasını desteklemek için güven inşa etmek adına atılan bir adım olmadığını" belirten komutanlar, bunun "bölgedeki savaş ve istihbarat yeteneklerinin tükenmesinden" kaynaklandığını bildirdi.

Bu adımın sadece sahadaki güvenlik durumuyla uyumlu operasyonel mülahazalara dayandığını vurgulayan komutanlar, geri çekilmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleşmediğini, bilakis İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyine sürpriz baskınları yoğunlaştırmasının, kuzeyinde ise kara operasyonlarına devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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