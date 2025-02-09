İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi
İsrail ordusunun, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistinlilerin, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.
İsrail ordusundan söz konusu gelişmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, AA muhabirine, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söylemişti.
Netzarim "ölüm" Koridoru
İsrail ordusu Gazze'de kara işgaline başlamasının ardından Kasım 2023'te Gazze'nin ortasında denize uzanan bir hattı işgal ettiğini açıklamıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridinde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden işgalinde bölgeyi kuzey-güney hattında ikiye ayıran koridorda 600 kadar yapıyı patlatarak yok etmişti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını ve işgali artırması karşısında güneye göçe zorlanan Filistinliler, Netzarim Koridoru'nda İsrail namlusunun hedefinde güneye gitmek zorunda kalmıştı.
Gazze Şeridi'ndeki işgalini giderek genişleten İsrail ordusunun, merkezdeki binaların patlatıldığı, tarım arazilerinin yok edildiği boş alan Netzarim Koridoru, 1,5 yıl içinde onlarca kilometrekareye yayılan Gazze'yi kuzey-güney diye ayıran bir işgal kantonu halini almıştı.
Filistinlilerin bu hat üzerinde güneye veya kuzeye geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından hedef alındığı çok sayıda görüntü sosyal medyaya yansımıştı.
Haaretz gazetesinin haberine göre Gazze'de işgali yürüten İsrail askerleri, Netzarim Koridoru'nu "ölüm alanı" olarak tanımlamış, buraya yaklaşanların hedef alındığını aktarmıştı. İsrail askerleri, hedef aldıkları ve öldürdükleri 200 Filsitinlinin arasında sadece 10'unun Hamas üyesi olduğu bilgisini paylaşmıştı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının altı haftalık birinci aşamasında İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi gerekiyordu.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.
Hamas'tan 'Netzarim Koridoru' açıklaması
Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin, 15 aylık bir süre zarfında Gazze'deki İsrail'in soykırım hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlandığını gösterdiğini belirtti.
Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşler, esir takası operasyonlarının devam etmesi ve Netzarim'den çekilmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı tam zafer ilanının yalan olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Kanu şu ifadelere yer verdi:
"İşgalin Gazze'de askeri kontrolü sağlama ve bölgeyi bölme çabaları, direnişin kahramanlığı ve halkımızın direnci karşısında başarısız oldu. İşgalin 15 ay süresince açlık, soykırım ve sistematik yıkımla başaramadığı şeyi, ABD Başkanı Donald Trump, gayrimenkul, anlaşmalar ve komisyonculuk aracılığıyla başaramaz."
Hamas Sözcüsü Kanu, "Gazze'nin, halkın ve direnişçilerinin kararlılığıyla özgür kalmaya devam edeceğini ve hiçbir işgalci gücün bu toprağa giremeyeceğini" vurguladı.
Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Yerlerinden zorla edilen Filistinliler, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.
Trump'ın, Gazze'yi "devralma" planı
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(VC)