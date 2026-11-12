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YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 15:44 12 Kasım 2026 15:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 15:51 12 Kasım 2026 15:51
Okuma Okuma:  4 dakika

İsrail ordusu Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: Altı kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında bir doktor ve çocuğun da bulunduğu altı kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: Altı kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda altı kişi öldü, hastanenin bölümleri hasar gördü. (Fotoğraf: AA)
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında bir doktorun da bulunduğu altı Filistinli hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

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Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün (12 Kasım) sabaha karşı düzenlenen saldırıda hastane kompleksindeki El Yasin binasının ikinci katı hedef alındı.

Bombardıman sonucunda hastanenin cerrahi ve yoğun bakım servislerinde ağır hasar meydana geldi. Saldırının ardından sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

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Reuters'ın bölgeden aktardığı görüntülerde hastane koridorlarının ve odalarının enkazla dolduğu, yaralı hastaların tahliye edildiği görüldü.

13 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenler arasında hastanede görev yapan cerrah Rızık Ebu Şuayra'nın da bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarından oluştuğunu bildirdi.

Saldırıda 13 yaşındaki bir çocuğun da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda en az 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Sağlık kaynakları ise yaralı sayısının daha yüksek olabileceğini aktardı.

Hastane yönetimi, bombardımanın yoğun bakım ve cerrahi bölümlerinde ciddi hasara neden olduğunu, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesinin daha da güçleştiğini bildirdi.

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İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı doğruladı. Ordu, hastane içerisinde faaliyet gösterdiğini ileri sürdüğü üst düzey bir Hamas mensubunu ve silahlı kanat üyelerini hedef aldığını savundu.

İsrail ordusu ayrıca Hamas'ın hastaneyi komuta merkezi, silah deposu ve gözetleme noktası olarak kullandığını iddia etti.

Hamas ise saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı.

"Uluslararası hukukun açık ihlali"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yayımladığı açıklamada hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bakanlık, tedavi gören hastaların ve görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının bulunduğu bir sağlık kuruluşunun bombalanmasının sağlık sistemine yönelik ağır bir saldırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Nasır Hastanesi'nin hedef alınmasının sağlık kuruluşları ve çalışanlarının korunmasını güvence altına alan uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler kuruluşları ve insan hakları örgütlerine seslenen Bakanlık, hastanelere yönelik saldırıların durdurulmasını ve sorumluların hesap vermesinin sağlanmasını istedi.

Uluslararası insancıl hukuka göre hastaneler özel koruma altında bulunuyor. Bir sağlık kuruluşunun askerî amaçlarla kullanıldığı iddiası, tek başına saldırıyı hukuka uygun hâle getirmiyor. Olası bir saldırının meşruluğu, askerî hedef niteliği, uyarı yükümlülükleri, orantılılık ve sivillerin korunması gibi koşullara bağlı olarak değerlendiriliyor.

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Ateşkesten bu yana bin 622 Filistinli öldürüldü

Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırı, Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Hamas'ın yeniden silahlandığını ve askerî kapasitesini artırmaya çalıştığını savunuyor.

Hamas ise ateşkese bağlı kaldığını belirterek İsrail'i anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 74 bin 600'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 176 bin kişi yaralandı.

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Nasır Hastanesi daha önce de hedef alınmıştı

Gazze'nin güneyindeki en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Nasır Hastanesi, İsrail ordusunun daha önceki saldırılarında da hedef alınmıştı.

Ağustos 2025'te hastane kompleksine düzenlenen saldırıda beş gazeteci hayatını kaybetmişti.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki hastanelerin önemli bir bölümü bombardımanlar, askerî operasyonlar ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldı.

İlaç, yakıt ve tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanları, ağır yaralıların ve kronik hastaların tedavisini sınırlı imkânlarla sürdürmeye çalışıyor.

Nasır Hastanesi'ne yönelik son saldırı, bölgede sağlık hizmetlerinin devamlılığı ve sivillerin korunmasına ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze İsrail saldırı can kaybı savaş suçları
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