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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2024 12:51
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2024 12:51
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İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde sivillerin yaşadığı iki eve düzenlediği hava saldırılarında 27 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 ölü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bulunan Yusuf Ailesi'nin evine İsrail savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen saldırı sonrasında enkazdan yedi ölü ve yedi yaralı çıkardıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Şabiye bölgesinde el-Haddad Ailesi'ne ait bir apartmana düzenlenen hava saldırısı sonucu üç kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hamas’tan açıklama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgedeki görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırılarda hedef aldığı bölge ve çevresinde büyük yıkım olduğunu söyledi.

Öte yandan, Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel olduğunu söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana 574 Filistinli hayatını kaybetti. (TY)

Filistin-İsrail Savaşı binyamin netanyahu Hamas Gazze
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