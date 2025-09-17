İsrail ordusu Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırının kınandığı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor." ifadesi kullanıldı. Rantisi Çocuk Hastanesinin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler: İsrail’in Gazze'ye yönelik eylemleri soykırımdır

Hastalar, sağlık personeli ve hastaneler korunmalı çağrısı

Hastanede çeşitli bölümlerde tedavi gören 80 hasta, yoğun bakım ünitesinde 4 çocuk ve yenidoğan bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğuna dikkat çekildi.

İsrail saldırısı sonrasında 40 hastanın güvenli yer arayışı ve çocuklarını kurtarmak amacıyla hastaneyi terk ettiği, 40 hasta ve refakatçilerin, 12 yoğun bakım hastası ve 30 hastane personelinin ise hastanede kaldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine, personeline ve hastalara koruma sağlanması için çağrı yapıldı.

"Hekimlerin işkenceye karıştığına dair iddiayı araştırın"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet ve iletişim kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altında tutarak saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ve Kuzey vilayetinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiği belirtildi.

İsrail ordusunun bölgeye iletişim ve internet hizmeti sağlayan bazı ana hatları hedef alması sonucu erişim kesintisinin yaşandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının oluşturduğu riskler altında hatları onarma çalışmalarını başlattıkları kaydedildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında neler yaşandı? İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 321 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 569 kişi yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 494'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 135 oldu. Bu sayı uluslarası kuruluşların ve yerel kaynakların verilerine göre her geçen gün artmakta. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

(NÖ)