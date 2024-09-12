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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 11:45
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 12:03
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İsrail ordusu Gazze'de BM okulunu vurdu: En az 18 ölü

Saldırıda ölenler arasında 6 BM personelinin olduğunu açıklayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Gazze’de olanlar hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu Gazze'de BM okulunu vurdu: En az 18 ölü
Fotoğraflar: Moez Salhi/Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı’nda UNRWA’ya ait El-Cauni Okulu’nu bombaladığı belirtildi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu El-Cauni Okulu’na düzenlenen bu saldırının “korkunç, vahşi bir katliam” olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca dünyaya Gazze’de yerinden edilenlere ve sivillere karşı devam eden bu suçlara tepki gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze’deki İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı’nda 18’den fazla okul ve barınma merkezini bombaladı.

İsrail aynı okulu 5. kez vurdu

Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulandı.

“İsrail’in saldırdığı okulda, yerinden edilen aileler kalıyordu”
“İsrail’in saldırdığı okulda, yerinden edilen aileler kalıyordu”
12 Ağustos 2024

Guterres’ten tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, UNRWA’ya ait okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü açıkladı.

Guterres, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Gazze’de olanlar hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi, İsrail’e “korkunç ihlallerini hemen sonlandırması” çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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