İsrail ordusu Eygi'nin "kasıtsızca öldürülmüş olabileceği"ni iddia ediyor

Ne olmuştu?

Ayşenur Ezgi Eygi, 26 yaşında, bir Türkiye-ABD vatandaşıydı. Washington Üniversitesi'nde hem psikoloji hem Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yüksek lisans yapan Eygi Batı Şeria'da İsrail işgali altındaki Filistinlilere destek olmak için gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de sivil halka yönelik olarak sürdürdüğü mezalime karşı gerçekleştirilen bir protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 Eylül'de öldürüldü.

Eygi, genç yaşta adalet ve eşitlik mücadelesine kendini adamış bir aktivistti. Filistin halkının yaşadığı zorlukları yakından takip ediyor ve onlara destek olmak için elinden geleni yapıyordu. Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışarak Filistinlilere destek oluyordu.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller da yaptığı yazılı açıklamada Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." dedi ve "Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topladıklarını, ABD vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir öncelikleri olmadığını" ifade etti.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Eygi’nin ailesi, “Ayşenur'un öldürülmesi gibi akıl almaz bir trajedinin yasını tutarken ve anlamlandırmaya çalışırken kamuoyundan mahremiyet istiyoruz” diye seslendi.

Aile açıklamasında ayrıca, “Beyaz Saray'ın taziye açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak Aysenur'un öldürülme koşulları göz önüne alındığında, bir İsrail soruşturmasının yeterli olmadığını" vurguladı.

Aile, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı, bir ABD vatandaşının hukuka aykırı olarak öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma emri vermeye ve suçlular için tam hesap verebilirliği sağlamaya" çağırdı.