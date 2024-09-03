ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 09:25
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 09:29
1 dk Okuma

İsrail ordusu evi yıkmak için 'ölçü almaya' geldi

İsrail ordusu, polisleri öldürdüğü gerekçesiyle bir Filistinlinin evini kuşattı. Askerlerin yıkıma hazırlık amacıyla evin ölçülerini almak için evi kuşattığı öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu evi yıkmak için 'ölçü almaya' geldi
Fotoğraf: Cenin mülteci kampı (AA)

İsrail ordusu, "1 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 3 İsrailli polisin ölümüne yol açtığı iddiasıyla öldürdüğü" Filistinlinin evine baskın düzenleyerek evi kuşatma altına aldı.

AA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar El Halil'in batısındaki Terkumya beldesine kuzey girişinden baskın düzenleyerek 3 polisin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen kişinin evine yöneldi.

İsrail güçlerinin, 3 polisin öldüğü saldırıyı düzenlediği şüphesiyle öldürülen Muhenned Muhammed Mahmud el-Usud'un ve yakınlarının evlerini kuşattığını aktaran görgü tanıkları, kuşatmanın amacının, yıkıma hazırlık amacıyla evin ölçülerini almak olduğunu dile getirdi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde 1 Eylül'de bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 İsrail polisi ölmüştü.

İsrail askerleri, aynı gün El Halil'in orta kesiminde bir evi kuşatarak kurşun yağmuruna tutmuş, içine füze atmıştı.

Evde bulunan Muhenned Muhammed Mahmud el-Usud (34) İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetmiş. İsrail askerleri, öldürülen Filistinlinin naaşını alıkoymuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), Terkumya'da 3 İsrail polisinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişinin saklandığı evi kuşattığını ve saldırganı öldürdüğünü" ifade etmişti.

(Mİ)

İsrail Filistin Batı Şeria
ilgili haberler
İngiltere’den İsrail’e kısmi ambargo: 350 silahtan 30'unun satışına yasak
Bugün 12:46
/haber/ingiltereden-israile-kismi-ambargo-350-silahtan-30-unun-satisina-yasak-299265
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İngiltere’den İsrail’e kısmi ambargo: 350 silahtan 30'unun satışına yasak
Bugün 12:46
/haber/ingiltereden-israile-kismi-ambargo-350-silahtan-30-unun-satisina-yasak-299265
Sayfa Başına Git