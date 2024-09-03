İsrail ordusu evi yıkmak için 'ölçü almaya' geldi

İsrail ordusu, "1 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 3 İsrailli polisin ölümüne yol açtığı iddiasıyla öldürdüğü" Filistinlinin evine baskın düzenleyerek evi kuşatma altına aldı.

AA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar El Halil'in batısındaki Terkumya beldesine kuzey girişinden baskın düzenleyerek 3 polisin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen kişinin evine yöneldi.

İsrail güçlerinin, 3 polisin öldüğü saldırıyı düzenlediği şüphesiyle öldürülen Muhenned Muhammed Mahmud el-Usud'un ve yakınlarının evlerini kuşattığını aktaran görgü tanıkları, kuşatmanın amacının, yıkıma hazırlık amacıyla evin ölçülerini almak olduğunu dile getirdi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde 1 Eylül'de bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 İsrail polisi ölmüştü.

İsrail askerleri, aynı gün El Halil'in orta kesiminde bir evi kuşatarak kurşun yağmuruna tutmuş, içine füze atmıştı.

Evde bulunan Muhenned Muhammed Mahmud el-Usud (34) İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetmiş. İsrail askerleri, öldürülen Filistinlinin naaşını alıkoymuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), Terkumya'da 3 İsrail polisinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişinin saklandığı evi kuşattığını ve saldırganı öldürdüğünü" ifade etmişti.

(Mİ)