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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023 09:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 09:32
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İsrail ordusu El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 51 ölü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "El-Megazi Mülteci Kampı katliamı sonucu hastanelerin acil servisleri ağır yaralılarla doldu" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
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El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırısında yaralananlar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Seman ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 51 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Ebu Hasira ailesinin evine yönelik saldırısı sonucu yıkılan evin enkazından sivil savunma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

Hastanalerin acil servisleri ağır yaralılarla dolu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
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