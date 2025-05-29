İsrail ordusu, El-Avde Hastanesi’nin boşaltılmasını istedi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi’nin boşaltılmasını, aksi takdirde saldırı düzenleneceğini bildirdiğini açıkladı. Bakanlık, hastanenin zorla hizmet dışı bırakılmak istendiğini belirtti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemine uluslararası ve insani hukuka uygun olarak korunma sağlanması için tüm ilgili kurum ve makamlara çağrıda bulunuldu.

Filistin haber ajansı WAFA, El-Avde Hastanesi’nde sağlık personeli, hasta ve yaralılar dahil 190 kişinin bulunduğunu bildirdi. İsrail ordusu, kısa süre önce hastanenin çevresini hedef almıştı.

İsrail, Gazze’deki hastanelere saldırmaya devam ediyor

Gazze Şeridi’nde can kaybı 54 bin 249’a ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 601 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybederken, 184 kişi yaralandı. Bu sayılara, Gazze’nin kuzey vilayetindeki hastanelere ulaşımın zorluğu nedeniyle ulaşılamayan veriler dâhil edilmedi.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen, 18 Mart’ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybının 3 bin 986’ya, yaralı sayısının ise 11 bin 451’e yükseldiği belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 54 bin 249’a, yaralı sayısı ise 123 bin 492’ye ulaştı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı yinelendi.

“İsrail’in Gazze’deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor”

600. gün raporu: Gazze’de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs’ta yayımladığı 600. gün raporunda, bölgedeki sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini bildirdi. Raporda öne çıkan veriler şöyle: Toplam 38 hastaneden 22’si hizmet dışı kaldı.

Temel ilaçların %47’si, tıbbi sarf malzemelerinin ise %65’i tamamen tükendi.

105 birincil sağlık merkezinden sadece 30’u faal durumda.

Yatak doluluk oranı %106’yı aştı; hastalar yerlerde tedavi ediliyor.

104 ameliyathaneden sadece 50’si, son derece kötü koşullarda hizmet veriyor.

Böbrek yetmezliği hastalarının %41’i savaş sürecinde yaşamını yitirdi.

477 hasta, yurt dışında tedavi için çıkış izni beklerken hayatını kaybetti.

34 oksijen istasyonundan 25’i imha edildi; sadece 9’u kısmen çalışıyor.

19 tomografi cihazından 12’si yok edildi.

7 MR cihazı tamamen imha edildi; Gazze şu anda MR görüntüleme hizmetinden yoksun.

Görüntüleme cihazlarında büyük eksiklik var.

110 jeneratörden sadece 49’u çalışıyor, ancak bu jeneratörler acil bakımda kullanılıyor ve yakıt ile bakım ihtiyacı kritik düzeyde.

60 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Oksijen krizi derinleşiyor Özellikle yoğun bakım, ameliyathane, yeni doğan kuvözleri ve acil servislerde kullanılan oksijen ihtiyacı iki katına çıktı. Ancak mevcut altyapı bu ihtiyacı karşılayamıyor.

34 oksijen istasyonundan 25’i saldırılarla yok edildi. Sadece 9 istasyon, kısıtlı kapasiteyle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı, geri kalan istasyonların da durması halinde sağlık hizmetlerinin tamamen felç olacağı uyarısında bulunuyor ve tüm ilgili taraflara oksijen istasyonlarının bölgeye acilen girişine izin verilmesi çağrısı yapıyor. Kanser hastaları için tedavi imkânı kalmadı Gazze’de kanser hastalarına yönelik damar içi kemoterapi ve tıbbi takip hizmetleri tamamen durdu.

Avrupa Hastanesi ve Gazze Kanser Merkezi tahliye edildi.

Gazze'de şu anda 11 bin kanser hastası, uygun tedavi ve sağlık hizmetinden mahrum durumda.

5 bin kanser hastasının, teşhis veya kemoterapi/radyoterapi tedavisi için acil olarak yurt dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Erken tanı ve takip için gerekli cihazların olmaması, hastaların sağlık durumunu daha da kötüleştiriyor.

Kanser ilaçlarının %64’ü tamamen tükenmiş durumda.

Kanser hastaları, sağlık, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan çok yönlü bir kuşatma altında yaşam mücadelesi veriyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yurt dışına hasta sevkine izin vermesi ve hayati ilaçların girişine olanak sağlanması için tüm uluslararası kurumlara acil çağrı yaptı.

(VC)