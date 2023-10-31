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DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 17:44
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 08:19
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İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu

İsrail’in hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye mülteci kampında yaklaşık 20 binanın tamamen yıkıldığı, ölü ve yaralı sayısının en az 400 olduğu bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/israil-ordusu-cebaliye-multeci-kampini-vurdu.jpg
Fotoğraf: Abdülkadir es-Sabah/X

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların 25. gününde (31 Ekim) Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına yönelik büyük bir hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail’in saldırı öncesi tahliye uyarısı yapmadığını belirten WAFA, yaralıların bir kısmının Endonezya Hastanesi'ne, bir kısmının da El-Şifa Hastanesi'ne nakledildiğini, çok sayıda kişinin de halen enkaz altında olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İlk belirlemelere göre can kaybı 100 

Katar merkezli El-Cezire televizyonuna konuşan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, Endonezya Hastanesi’ne yaklaşık 400 ölü ve yaralının getirildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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(VC)

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