DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 08:53
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 08:58
1 dk Okuma

İsrail ordusu bir kez daha Gazze'ye saldırıyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal saldırılarını şiddetlendirdikleri Gazze'ye ordunun "demir yumrukla" saldırdığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail Savunma Bakanı Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

Haber Yeri
İstanbul
yisrael katz İsrail Gazze
Fazıl Say: Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta
