ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 16:35
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 00:41
2 dk Okuma

İsrail ordusu Beyrut’u vurdu

Beyrut’un güneyindeki bir binanın hedef alındığı hava saldırısında Hizbullah’ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil dahil en az 14 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu Beyrut’u vurdu

Lübnan’dan yayın yapan El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut’un güneyindeki El-Kaim Mahallesi’nde bir binayı hedef aldı.

Saldırının ardından yedi katlı binanın çöktüğü, çevredeki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu ve arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9'unun durumu ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hizbullah, örgütün özel operasyon birimi ‘Rıdvan Gücü’ komutanı İbrahim Akil'in saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’den “hedefli saldırı” açıklaması

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X’ten saat 15.57'de yaptığı paylaşımda, Beyrut’ta “hedefli bir saldırı” düzenlediklerini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise 18.47'de yayımladığı açıklamada, Beyrut’a düzenledikleri ‘hassas’ hava saldırısında ‘Rıdvan Gücü’ komutanı İbrahim Akil ve beraberindeki üst düzey komutanların öldürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Akil ve öldürülen diğer komutanlar, Celile bölgesini işgal etmeyi planlıyordu. Bu plan, 7 Ekim’de Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırıya benzer şekilde Celile kasabalarına girerek sivilleri öldürmeyi hedefliyordu.”

'Hollywoodvari' çağrı cihazı saldırısının mesajı net: İsrail gereksiz bir savaş daha istiyor
HAARETZ’DEN GIDEON LEVY YAZDI
'Hollywoodvari' çağrı cihazı saldırısının mesajı net: İsrail gereksiz bir savaş daha istiyor
20 Eylül 2024

AFP: Saldırıda ‘Rıdvan Gücü’ komutanı öldü

Hizbullah’a yakın bir kaynağın Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği bilgiye göre, saldırıda örgütün özel operasyon birimi ‘Rıdvan Gücü’ komutanı İbrahim Akil hayatını kaybetti.

Akil, 30 Temmuz’da İsrail’in düzenlediği suikast sonucu öldürülen Fuad Şükür’den sonra Hizbullah’ın ‘ikinci askeri lideri’ olarak kabul ediliyordu.

İsrail'den Lübnan'da yeni suikastler ve Beyrut'u işgal tehdidi
FUAD ŞÜKÜR SUİKASTININ ARDINDAN
İsrail'den Lübnan'da yeni suikastler ve Beyrut'u işgal tehdidi
31 Temmuz 2024

“Savaşın yeni bir aşamasındayız”

Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi paylaşılmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah ile artan savaş ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

İsrailli yetkili, “Savaşın yeni bir aşamasındayız ve Hizbullah’ı takip etmeye devam ediyoruz. Bir yanıt için hazırlanıyoruz, her şey masada” ifadelerini kullandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu beyrut hava saldırısı lübnan
ilgili haberler
İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da 'bataryalı cihaz' korkusu yaşanıyor
20 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilarinin-ardindan-lubnan-da-bataryali-cihaz-korkusu-yasaniyor-299902
HAARETZ’DEN GIDEON LEVY YAZDI
'Hollywoodvari' çağrı cihazı saldırısının mesajı net: İsrail gereksiz bir savaş daha istiyor
20 Eylül 2024
/yazi/hollywoodvari-cagri-cihazi-saldirisinin-mesaji-net-israil-gereksiz-bir-savas-daha-istiyor-299899
HİZBULLAH'IN TEKNİK SORUŞTURMASI
"Çağrı cihazları ve telsizlere patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi"
20 Eylül 2024
/haber/cagri-cihazlari-ve-telsizlere-patlayici-yerlestirildigi-tespit-edildi-299886
Lübnan’dan BMGK’ya mektup: Cihazlar elektronik mesajla patlatıldı
20 Eylül 2024
/haber/lubnandan-bmgkya-mektup-cihazlar-elektronik-mesajla-patlatildi-299872
Nasrallah, Netanyahu'ya meydan okudu: Çok büyük karşılık vereceğiz
19 Eylül 2024
/haber/nasrallah-netanyahu-ya-meydan-okudu-cok-buyuk-karsilik-verecegiz-299863
Lübnan'da çağrı cihazı ve telsiz patlamaları: Ölü sayısı 37'ye yükseldi
19 Eylül 2024
/haber/lubnan-da-cagri-cihazi-ve-telsiz-patlamalari-olu-sayisi-37-ye-yukseldi-299859
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da 'bataryalı cihaz' korkusu yaşanıyor
20 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilarinin-ardindan-lubnan-da-bataryali-cihaz-korkusu-yasaniyor-299902
HAARETZ’DEN GIDEON LEVY YAZDI
'Hollywoodvari' çağrı cihazı saldırısının mesajı net: İsrail gereksiz bir savaş daha istiyor
20 Eylül 2024
/yazi/hollywoodvari-cagri-cihazi-saldirisinin-mesaji-net-israil-gereksiz-bir-savas-daha-istiyor-299899
HİZBULLAH'IN TEKNİK SORUŞTURMASI
"Çağrı cihazları ve telsizlere patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi"
20 Eylül 2024
/haber/cagri-cihazlari-ve-telsizlere-patlayici-yerlestirildigi-tespit-edildi-299886
Lübnan’dan BMGK’ya mektup: Cihazlar elektronik mesajla patlatıldı
20 Eylül 2024
/haber/lubnandan-bmgkya-mektup-cihazlar-elektronik-mesajla-patlatildi-299872
Nasrallah, Netanyahu'ya meydan okudu: Çok büyük karşılık vereceğiz
19 Eylül 2024
/haber/nasrallah-netanyahu-ya-meydan-okudu-cok-buyuk-karsilik-verecegiz-299863
Lübnan'da çağrı cihazı ve telsiz patlamaları: Ölü sayısı 37'ye yükseldi
19 Eylül 2024
/haber/lubnan-da-cagri-cihazi-ve-telsiz-patlamalari-olu-sayisi-37-ye-yukseldi-299859
Sayfa Başına Git