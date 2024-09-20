İsrail ordusu Beyrut’u vurdu

Lübnan’dan yayın yapan El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut’un güneyindeki El-Kaim Mahallesi’nde bir binayı hedef aldı.

Saldırının ardından yedi katlı binanın çöktüğü, çevredeki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu ve arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9'unun durumu ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hizbullah, örgütün özel operasyon birimi ‘Rıdvan Gücü’ komutanı İbrahim Akil'in saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’den “hedefli saldırı” açıklaması

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X’ten saat 15.57'de yaptığı paylaşımda, Beyrut’ta “hedefli bir saldırı” düzenlediklerini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise 18.47'de yayımladığı açıklamada, Beyrut’a düzenledikleri ‘hassas’ hava saldırısında ‘Rıdvan Gücü’ komutanı İbrahim Akil ve beraberindeki üst düzey komutanların öldürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Akil ve öldürülen diğer komutanlar, Celile bölgesini işgal etmeyi planlıyordu. Bu plan, 7 Ekim’de Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırıya benzer şekilde Celile kasabalarına girerek sivilleri öldürmeyi hedefliyordu.”

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AFP: Saldırıda ‘Rıdvan Gücü’ komutanı öldü

Hizbullah’a yakın bir kaynağın Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği bilgiye göre, saldırıda örgütün özel operasyon birimi ‘Rıdvan Gücü’ komutanı İbrahim Akil hayatını kaybetti.

Akil, 30 Temmuz’da İsrail’in düzenlediği suikast sonucu öldürülen Fuad Şükür’den sonra Hizbullah’ın ‘ikinci askeri lideri’ olarak kabul ediliyordu.

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“Savaşın yeni bir aşamasındayız”

Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi paylaşılmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah ile artan savaş ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

İsrailli yetkili, “Savaşın yeni bir aşamasındayız ve Hizbullah’ı takip etmeye devam ediyoruz. Bir yanıt için hazırlanıyoruz, her şey masada” ifadelerini kullandı.

(VC)