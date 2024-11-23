İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine saldırdı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki El Basta bölgesini hedef aldı.

AA'nın haberine göre; İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir binanın tamamı yıkıldı.

Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Reuters ise Hizbullah'ın El Manar kanalının El Basta'ya yönelik saldırıda en az dört kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının sabaha karşı 04.00 sıralarında gerçekleştirildiği paylaşıldı.

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları da saldırıda en az dört bombanın kullanıldığını belirtti.

İsrail'in bu hafta Beyrut'un merkezine dördüncü kez saldırdı. Geçtiğimiz hafta pazar günü İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya şefi Muhammed Afif ölmüştü.

(RT)