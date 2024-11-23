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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 09:56
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 10:07
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İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine saldırdı
*Fotoğraf: AA

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki El Basta bölgesini hedef aldı.

AA'nın haberine göre; İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir binanın tamamı yıkıldı.

Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Reuters ise Hizbullah'ın El Manar kanalının El Basta'ya yönelik saldırıda en az dört kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının sabaha karşı 04.00 sıralarında gerçekleştirildiği paylaşıldı.

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları da saldırıda en az dört bombanın kullanıldığını belirtti.

İsrail'in bu hafta Beyrut'un merkezine dördüncü kez saldırdı. Geçtiğimiz hafta pazar günü İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya şefi Muhammed Afif ölmüştü.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan İsrail Filistin beyrut
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