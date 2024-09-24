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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 17:50
2 dk Okuma

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ise saldırıda, Hizbullah’ın füze ve roket sistemleri komutanı İbrahim el-Kubeysi’nin öldürüldüğünü iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyösünde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi’nde gerçekleşen saldırıda, bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise saldırıda, Hizbullah’ın füze ve roket sistemleri komutanı İbrahim el-Kubeysi’nin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail’in Lübnan saldırılarında ikinci gün
İsrail’in Lübnan saldırılarında ikinci gün
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Bir hafta içinde üçüncü saldırı

Bugünkü saldırı, İsrail’in bir hafta içinde Beyrut’a düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

İsrail, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine 20 ve 23 Eylül’de hava saldırıları düzenlemişti.

20 Eylül’deki saldırıda, 3’ü çocuk ve 7’si kadın olmak üzere toplam 45 kişi hayatını kaybederken, Hizbullah, aralarında üst düzey askeri komutan İbrahim Akil’in de bulunduğu 20 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

23 Eylül’deki saldırıda ise Hizbullah’ın üst düzey askeri yetkilisi Ali Karaki’nin hedef alındığı öne sürülmüştü. Ancak Hizbullah, Karaki’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenli bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

Hizbullah-İsrail çatışmalarında son bir haftada yaşananlar
Hizbullah-İsrail çatışmalarında son bir haftada yaşananlar
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İsrail saldırılarında can kaybı 558’e yükseldi

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik hava saldırıları dünden (23 Eylül) bu yana devam ediyor.

Lübnan’ın güneyi ile doğusundaki Bekaa bölgesinde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü 2000’den fazla hedefe saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 50’si çocuk, 95’i kadın, 4’ü sağlık çalışanı en az 558 kişiyi öldürdü, 1835 kişiyi yaraladı ve binlerce sivili yerinden etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail’in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı lübnan beyrut israil ordusu hava saldırısı
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