İsrail ordusu, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İsrail ordusunca düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yapan Lübnan Kızılhaç Örgütü, saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların da aralarında ağır olanların da bulunduğu 80'e yükseldiğini belirtti.

İsrail, dün akşam, Beyrut'un güney bölgesindeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya saldırı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. İsrail basını da saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Fuad Şükür'ün hedef alındığını yazdı.

Lübnan, saldırı nedeniyle İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut merkezli LBCI TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyor, başkentin vurulmasını kabul etmiyoruz. Bu saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız" dedi.

Lübnanlı Bakan, Hizbullah'ın İsrail saldırısına vereceği tepkinin "koordineli" olmasını umduğunu söyledi.

İsrail’de “durum değerlendirmesi”

İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyrut'un güney bölgesine yapılan saldırının ardından siyasi ve askeri üst düzey İsrailli yetkililerle telefon aracılığıyla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Netanyahu'nun güvenlik durum değerlendirmesi için görüştüğü isimler arasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin olduğu kaydedildi.

BM’den “gerginliğin artırılmaması” talebi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıya ilişkin detayların netleşmesini beklerken taraflara azami itidal çağrısı yapılan açıklamada, gerginliğin daha fazla artırılmaması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirmek zorunda olduğu, çatışmaya acilen son verilmesi gerektiği vurgulandı: “İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara saldırısından derin endişe duyuyoruz.”

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert de yazılı açıklamasında, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarla ilgili "mevcut duruma askeri çözüm bulunmadığını" vurguladı, İsrail ve Lübnan arasında sükunetin hakim olması için ilgili taraflarla yakın temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

ABD: Diplomatik çözüm mümkün

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Jean-Pierre, artan gerginliğe çözüm yolunun diplomasi olduğuna vurgu yaparak, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Biz halen bunun kaçınılabilir olduğuna inanıyoruz. Başkan Biden'ın 3,5 yıldır diplomasiye inandığını gördünüz, özellikle konuştuğumuz Mavi Hat bölgesinde" dedi.

İsrail-Lübnan arasında diplomatik çözümün halen mümkün olduğunu ve bu yolla bölgedeki İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönebileceklerini ifade etti.

İran, BMGK'yı adım atmaya çağırdı

AA’nın haberine göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) adım atmaya çağırdı.

BMGK’ya iletilen mektupta, Beyrut'un güney bölgesinde "İsrail rejiminin sivil ve sivil altyapıları" hedef aldığı belirtilerek, saldırının İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına saygı duymadığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Mektupta, BMGK'nin de saldırıyı kesin surette kınaması gerektiği kaydedilerek, "BMGK aynı zamanda acilen bu suç faaliyetine karşı adım atmalı ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden bu tür bir saldırının tekrarını engellemeli" dendi.

Hizbullah: Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Hizbullah Hareketi, Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığını, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığını belirtti.

Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür'ün de saldırı esnasında binada olduğu kaydedildi. Açıklamada, Şükür'ün halen enkaz altında olduğu, arama ve kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde çalıştığı aktarıldı.

(AS)