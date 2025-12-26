ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:55 26 Aralık 2025 16:55
 SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 17:04 26 Aralık 2025 17:04
Okuma Okuma:  3 dakika

İsrail ordusu, ateşkesin başından bu yana Gazze’de 405 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşe rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 405 Filistinli hayatını kaybetti, 1114 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu, ateşkesin başından bu yana Gazze’de 405 Filistinliyi öldürdü
*Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde günlük yaşam, 26 Aralık 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail merkezli insan hakları örgütü B’Tselem, ateşkese varılmasından bu yana Gazze’deki duruma dair raporunu paylaştı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre, raporda, Gazze’nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusunun “sarı hat” olarak isimlendirilen ancak net olarak işaretlenmemiş bölgede Filistinlilere ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Ekim 2023’ten önce sarı hattın doğusunda ikamet eden yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşanmaz koşullarda Gazze’nin batısına sıkıştırıldığına işaret edildi.

İsrail’in sarı hattın doğusundaki binaları ve yapıları sistematik olarak yıkmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Uydu görüntülerinin ateşten bu yana İsrail ordusunun sarı hattın doğusunda yüzlerce yapıyı yıktığını ortaya koyduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze’deki saldırılarına devam ettiği, bu saldırılarda 10 Ekim - 22 Aralık tarihleri arasında 405 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1114 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de süreç nasıl ilerleyecek?
İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de süreç nasıl ilerleyecek?
20 Ekim 2025

Uluslararası topluma çağrı

Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail’in Gazze’de saldırılarını sürdüğüne işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Sözde ateşkes 75 gündür yürürlükte. Uygulamada ise İsrail, Gazze’deki Filistinlilerin hayatlarını tamamen kontrol altına alma, öldürme, yıkım ve yerinden etme kampanyasına devam ediyor. Uluslararası toplum bu sahte durumu desteklemeyi bırakmalı ve Gazze halkına yardım etmek için harekete geçmelidir.”

İsrail Savunma Bakanı Katz orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı verdi
İsrail Savunma Bakanı Katz orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı verdi
26 Ekim 2025

İsrail yardım girişlerini de kısıtlıyor

Raporda, İsrail’in Gazze’ye yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlamaya devam ettiği belirtildi.

Gazze’ye giren tır sayısında ateşkes öncesine oranla artış olduğu ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarının bölgedeki operasyonlarının İsrail tarafından büyük ölçüde engellendiği ifade edildi.

Ateşkesin başladığı 10 Ekim-16 Aralık tarihleri arasında temel malzeme teslimatı, tıbbi tahliyeler ve altyapının onarımları da dahil olmak üzere planlanan 556 yardım misyonunun yalnızca yüzde 57’sinin tamamlandığına dikkati çekildi.

Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı’nın ateşkes anlaşmasına rağmen halen kapalı olduğuna işaret edilen raporda, BM’nin Gazze’deki 1,6 milyon kişinin 2026’da “aşırı düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağını” tahmin ettiğine yer verildi.

BM raporu: Gazze’de gıda krizi kısmen hafifledi ancak risk sürüyor
BM raporu: Gazze’de gıda krizi kısmen hafifledi ancak risk sürüyor
20 Aralık 2025

Yalnızca 260 kişiye tedavi için yurtdışı izni verildi

Raporda ayrıca, İsrail’in tıbbi ekiplerin ve gazetecilerin Gazze’ye girişini engellemeye devam ederek, hayat kurtarıcı tedavileri önlediği ve bölgeden gelen belge ve raporlara yönelik medya ambargosunu sürdürdüğü belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Gazze’de en az 4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500 hasta ve yaralının tedavi için yurtdışına çıkmak için beklediği ancak İsrail’in bunlardan yalnızca 260’nın tedavi için yurtdışına çıkışına izin verdiğine dikkati çekildi.

2023 İsrail'in Gazze saldıları
2023 İsrail'in Gazze saldıları
13 Ekim 2023

(VC)

Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 52’si, tıbbi malzemelerin yüzde 71’i tükendi
22 Aralık 2025
/haber/gazze-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-52si-tibbi-malzemelerin-yuzde-71i-tukendi-314764
Gazze’de çocuklar ateşkeste de ölüyor
9 Aralık 2025
/haber/gazzede-cocuklar-ateskeste-de-oluyor-314347
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye havadan saldırdı
6 Aralık 2025
/haber/israil-ateskese-ragmen-gazzeye-havadan-saldirdi-314257
“Gazze’de okullar hala sığınak olarak kullanılıyor”
2 Aralık 2025
/haber/gazzede-okullar-hala-siginak-olarak-kullaniliyor-314104
Trump'ın Gazze planı BMGK'den geçti: ABD “tarihi adım”, Hamas “uluslararası vesayet” dedi
18 Kasım 2025
/haber/trump-in-gazze-plani-bmgk-den-gecti-abd-tarihi-adim-hamas-uluslararasi-vesayet-dedi-313639
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
9 Ekim 2025
/haber/gazzede-ateskes-anlasmasina-varildi-312382
