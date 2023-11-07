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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 15:17
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 16:06
2 dk Okuma

İsrail, ordu ve Şin Bet'e özel güvenlik kameralarına erişim yetkisi verdi

İsrail Adalet Bakanlığı, ordu ve Şin Bet'e güvenlik kameralarına erişim ve sahiplerinin bilgisi olmadan görüntüleri inceleme yetkisi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/israil-ordu-ve-sin-bet-e-ozel-guvenlik-kameralarina-erisim-yetkisi-verdi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail Adalet Bakanlığı, bugün ordu ve Şin Bet'e (İç İstihbarat Teşkilatı) özel güvenlik kameralarına erişim ve sahiplerinin bilgisi olmadan görüntüleri inceleme yetkisi veren bir genelge yayınladı.

Haaretz'in haberine göre söz konusu genelge, altı ay süreyle geçerli olacak. Karara gerekçe olarak "devlet güvenliğini ve ordu faaliyetlerini tehlikeye atabilecek görsel bilgilerin sızmasını önlemek" gösteriliyor.

Genelgeye karşı 11 Kasım'a kadar itiraz süresi belirlenirken, kamuoyunda özel kameralara kaydedilecek kişilerin mahremiyetinin ihlal edilmesi endişe oluştu.

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'Gerekli süre içinde izin almak mümkün değil'miş

Genelgenin açıklayıcı notlarında, "terörist saldırı ve devam eden çatışmaların arka planında, sabit kameralardan elde edilen ve devlet güvenliğinin yanı sıra ordu ve Şin Bet faaliyetlerini de tehlikeye atma potansiyeli olan görüntülere erişim konusunda somut bir endişe olduğu belirtilmektedir" denildi.

Notlarda ayrıca "Bu nedenle, askerlere ve Şin Bet'in bazı çalışanlarına, bilgisayar materyalinin sahibinin bilgisi olmadan bile bilgisayar materyaline erişme ve üzerinde işlem yapma sertifikası verilmesi gerekmiştir... Bunun nedeni, bilgisayar materyaline erişim ve işlem yapmak için bilgisayar materyalinin sahibinin rızasını gerekli süre içinde almanın mümkün olmamasıdır" ifadeleri yer aldı.

(NT)

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7 Kasım 2023
/haber/hrw-israile-ve-filistinli-silahli-gruplara-silah-sevkiyati-durdurulsun-287522
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/haber/gazzelilerin-yuzde-70i-evlerini-terk-etmek-zorunda-kaldi-287510
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/haber/gazze-de-sivil-olumler-10-bini-gecti-287506
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