İsrail: "Ordu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ı Gazze'de öldürdü"

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a bağlı Tel el-Sultan bölgesinde öldürüldüğünü ve "cesedin kimliğinin belirlenmesi süreci tamamlandıktan sonra, Yahya Sinvar'ın ortadan kaldırıldığı[nın] doğrula[cağını]" açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu, yapılan DNA testinin ön sonuçlarına göre cesedin Yahya Sinvar'a ait olduğunu bildirdi.

Al Jazeera'nın haberine göre, ordu sözcüsü, "Yahya Sinvar'ın [İsrail ordusu] ve ISA [Şin Bet, İsrail'in iç güvenlik servisi] tarafından son bir yıl boyunca ve ortadan kaldırıldığı bölgede son haftada gerçekleştirilen onlarca operasyonla hareketlerini kısıtla[dığını]" söyledi.

Hamas henüz kabullenmedi

Hamas, İsrail'in iddialarına ilişkin bir yorumda bulunmadı. İsrail, geçen ekimde Hamas'ın başını çektiği 1200 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından Gazze'ye açtığı savaşta büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 42 bini aşkın Filistinliyi öldürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili tebrikleri kabul etmekte gecikmedi ama bunun Gazze'deki savaşın bittiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Netanyahu, bir video kaydındaki açıklamasında "Bugün hesabı kapattık" dedi ve ekledi: "Bugün kötülüğe bir darbe vuruldu ancak görevimiz henüz tamamlanmadı."

Netanyahu, rehine ailelerine seslendi: "Sevgili rehine ailelerine şunu söylüyorum: Bu savaşta önemli bir an. Tüm sevdikleriniz, bizim sevdiklerimiz evlerine dönene kadar tam güçle devam edeceğiz."

Sinvar'ın ölümü ve savaşın bilançosu

7 Ekim 2023 saldırıları sırasında İsrail yaklaşık 250 esir verdi. Bunların yaklaşık yarısı serbest bırakıldı ve yaklaşık 70'inin ise hala Gazze'de tutulduğu düşünülüyor.

7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların arkasındaki beyinlerden biri olan 62 yaşındaki Sinvar, o günden bu yana İsrail'in birincil hedefleri arasındaydı.

2017'de Gazze'de Hamas lideriğine katılan Sinvar, 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra 2011'de bir esir takası kapsamında serbest bırakılmıştı.

Disiplini ve kararlılığıyla tanınan Sinvar'ın önceliği İsrail ile savaşmaya odaklıydı.

2021'de Sinvar'la röportaj yapan son kişilerden gazeteci Hind Hassan, Hamas liderinin kendisine Filistinlilerin "mükemmel kurbanlar olmasının beklendiğini ve bunun olamayacağını" söylediğini aktarmıştı.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin temmuzda İsrail eliyle Tahran'da öldürülmesinden kısa süre hayatına son verilen Sinvar, Haniye'nin yerine Hamas'ın genel liderliğine getirilmişti.

İsrail, ağustos ayında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf'ı da öldürdüğünü iddia etmiş ancak örgüt bunu doğrulamamıştı

Gazze'nin dışında, 27 Eylül'de Beyrut'ta gerçekleşen bir İsrail saldırısı, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ile çatışma halinde olan Hamas'ın müttefiki olan Lübnanlı grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü ve saldırılarının Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde yürütüldüğünü söyledi.

Gazze'ye yönelik savaş, Yemen'deki Husiler ve hatta 1 Ekim'de Nasrallah ve Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e benzeri görülmemiş bir doğrudan füze saldırısı düzenleyen İran'ın da dahil olduğu bölgesel bir çatışmayı tetikledi.

İsrail'in İran'a saldırması ve bu çatışmanın potansiyel olarak İsrail'e füze savunma sistemi ve asker gönderen ABD'yi de içine çekebileceği bekleniyor.

Esir aileleri takas bekliyor

İsrail'de Sinvar'ın öldürüldüğü haberleri sevinçle karşılandı. Esirlerin yakınları, akrabalarının serbest bırakılmasını güvence altına alacak bir anlaşmanın sağlanabileceğine yönelik umutlarını dile getirdiler.

Ancak, İsrail, birkaç ülkenin anlaşma sağlamaya yönelik girişimlerine ve Hamas'ın esir takasını kabul ettiği açıklamasına karşın ateşkesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını kabule yanaşmadı. Netanyahu, bunun yerine Hamas'a karşı tam zafer çağrısında bulundu ve sonuna kadar savaşma sözü verdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AEK)