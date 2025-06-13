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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 12:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 13:39
2 dk Okuma

İsrail Onur Yürüyüşü iptal edildi

Onur Yürüyüşü’nün iptal edilme gerekçesi, İran'ın İsrail’e geniş çaplı bir misilleme yapma ihtimali olarak açıklandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail Onur Yürüyüşü iptal edildi
Fotoğraf: Lgbtq Center

İsrail Hava Kuvvetleri, bu sabaha karşı İran genelinde çok sayıda noktayı hedef alan hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "İran’ın nükleer programıyla bağlantılı onlarca hedefin" vurulduğunu duyurdu. İran medyası ise aralarında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin de olduğu bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran’ın başkenti Tahran’da patlamalar meydana gelirken, İsrail vatandaşları için güvenlik yönergeleri değiştirilerek acil durum ilân edildi.

İsrail, İran'a hava saldırıları düzenledi
İsrail, İran'a hava saldırıları düzenledi
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İsrail İç Cephe Komutanlığı yayımladığı güvenlik talimatlarında temel hizmetleri istisna tutarak eğitim faaliyetleri, kamuya açık etkinlikler ve çoğu işyerini kapsayan bir yasak getirdi.

Al-Monitor’da yer alan habere göre, İsrail'in en büyük kitlesel etkinliklerinden biri olan ve yaklaşık 60 bin kişinin katılması beklenen Tel Aviv Onur Yürüyüşü de güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Bugün gerçekleşmesi planlanan yürüyüşün iptal kararı, İsrail’in “Yükselen Aslan Operasyonu”na İran’ın geniş çaplı misilleme yapabileceği gerekçesiyle alındı.

Tel Aviv Onur Yürüyüşü, yıllardır Filistinlilere yönelik hak ihlallerini örtbas etmekle suçlanan İsrail’in "pembe aklama" (pinkwashing) politikalarının bir parçası olarak zaten eleştiriliyordu. Filistin savunucuları, İsrail’in LGBTİ+ haklarını aslında önemsemediğini, bu söylemi yalnızca işgal ve apartheid rejimini görünmez kılmak için kullandığını savunuyor.
İşgalin olduğu yerde gökkuşağı olmaz
İşgalin olduğu yerde gökkuşağı olmaz
13 Kasım 2023

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yükselen Aslan Operasyonu tel aviv Tel Aviv Pride israil-iran gerilimi
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