İsrail Onur Yürüyüşü iptal edildi

İsrail Hava Kuvvetleri, bu sabaha karşı İran genelinde çok sayıda noktayı hedef alan hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "İran’ın nükleer programıyla bağlantılı onlarca hedefin" vurulduğunu duyurdu. İran medyası ise aralarında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin de olduğu bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran’ın başkenti Tahran’da patlamalar meydana gelirken, İsrail vatandaşları için güvenlik yönergeleri değiştirilerek acil durum ilân edildi.

İsrail, İran'a hava saldırıları düzenledi

İsrail İç Cephe Komutanlığı yayımladığı güvenlik talimatlarında temel hizmetleri istisna tutarak eğitim faaliyetleri, kamuya açık etkinlikler ve çoğu işyerini kapsayan bir yasak getirdi.

Al-Monitor’da yer alan habere göre, İsrail'in en büyük kitlesel etkinliklerinden biri olan ve yaklaşık 60 bin kişinin katılması beklenen Tel Aviv Onur Yürüyüşü de güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Bugün gerçekleşmesi planlanan yürüyüşün iptal kararı, İsrail’in “Yükselen Aslan Operasyonu”na İran’ın geniş çaplı misilleme yapabileceği gerekçesiyle alındı.

• Tel Aviv Onur Yürüyüşü, yıllardır Filistinlilere yönelik hak ihlallerini örtbas etmekle suçlanan İsrail’in "pembe aklama" (pinkwashing) politikalarının bir parçası olarak zaten eleştiriliyordu. Filistin savunucuları, İsrail’in LGBTİ+ haklarını aslında önemsemediğini, bu söylemi yalnızca işgal ve apartheid rejimini görünmez kılmak için kullandığını savunuyor.

İşgalin olduğu yerde gökkuşağı olmaz

(TY)