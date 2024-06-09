İsrail Nusayrat’a saldırdı: En az 210 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından yaralıların getirildiği Aksa Şehitleri Hastanesi'nin kapasitesi aşıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hizmet veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat saldırıdan canlı kurtulan yaralılarla hizmet veriyor.

Hastanenin morgu ise son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleriyle dolup taşarken, dışarıda yerlere sıralanmış cenazelerin yakınları ise ölüm belgelerinin çıkarılmasını bekliyor.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"Tıbbi malzeme temiz edilmesi gerekiyor"

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin gelen yaralı sayısını kaldıracak kapasiteyi çoktan aştığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan jeneratör ve tıbbi malzeme temin edilmesini isteyen Sevabite şöyle dedi:

”Aksa Şehitleri Hastanesi'nde durumlar, büyük tehlike arzediyor ve burada tam bir felaket yaşanıyor. Filistin halkına, sivillere karşı uygulanan katliamın durdurulmasını talep ediyoruz. İşgal güçleri, geçen aylar boyunca yürüttüğü yıkıcı savaşta Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini kasıtlı olarak tamamen hizmet dışı bırakırken 35 hastaneden 33'ünü tamamen işlemez duruma sokarak gerçek bir insani felakete yol açtı.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(EMK)