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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 16:35
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İsrail: Nasrallah'ın bulunduğu yere yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldı

İsrail ordusu, “Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki askeri gücü ve altyapısını yıkmak üzere” saldırıları sürdüreceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail: Nasrallah'ın bulunduğu yere yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldı
Beyrut'ta toplanan bir grup, Nasrallah'ın posterini taşıdı, slogan attı. Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, dün akşam Lübnan’a düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdükleri aktarıldı.

Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 140 hedefin dün akşamdan bu yana vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunduğu yere her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki askeri gücü ve altyapısını yıkmak üzere saldırıların süreceğine işaret edildi.

İsrail savaş uçakları dün akşam (27 Eylül) Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine güçlü bir saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" dendi.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreterleri Hasan Nasrallah'ın saldırıda öldüğünü duyurdu.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
hasan nasrallah Hizbullah-İsrail Savaşı
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