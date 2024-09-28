İsrail, Nasrallah belirsizliğinin ortasında Beyrut'a yeni saldırılar düzenledi

İsrail, Hasan Nasrallah'ı hedef aldığı büyük çaplı saldırısının ardından, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi Dahiye bölgesine yeni saldırılar düzenledi.

Bölgede Cumartesi sabah saatleri itibariyle 20'den fazla hava saldırısı rapor edildi. Saldırıların 5 saatten uzun sürdüğü belirtiliyor.

Güney banliyölerindeki evlerini terk eden binlerce Lübnanlı, Beyrut şehir merkezindeki ve sahil bölgelerindeki meydanlarda, parklarda ve kaldırımlarda toplandı.

Saldırılar öncesi İsrail, Dahiye’de bazı binaları vuracağı tehdidinde bulunarak, o muhitte oturanların derhal bölgeyi terk etmelerini istedi. Uyarıyı sosyal medya hesaplarından yaptı.

Lübnan’da resmi kurumlar saldırılarda can kaybının 6, yaralı sayısının da 91’e olduğu belirtiliyor. Ancak bazı erken tahminler, saldırıda ölenlerin sayısının 300 olduğunu söylüyor. Kurtarma görevlileri molozları temizlerken ölü sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.

Saldırılara karşılık Hizbullah da İsrail’i hedef aldı. İsrail’in kuzey bölgesindeki Safed, Roş Pina ve çevresindeki diğer kasabalara roket attı.

Nasrallah’ın durumu belirsizliğini koruyor

Öte yandan Hizbullah lideri Nasrallah’ın ölümü belirsizliğini koruyor. Cuma günü yapılan saldırıda Nasrallah'ın öldürülüp öldürülmediği sorulduğunda İsrailli yetkili, "Bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

Lübnanlı gazeteci Ali Haşim ise Hizbullah’ın ne olursa olsun Hizbullah kadrosunun bu konuda bilgi vermeyeceğini bildirdi:

“Hasan Nasrallah’ın güvenliği, Hizbullah ve Direniş Ekseni için üst düzey bir mesele olduğundan, siyasi kadroların elinde ona dair herhangi bir bilgi yok. Bu konu, ancak liderlik tarafından açıklanacak veya teyit edilecektir.”

Hizbullah’a yakın bir kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre de, Hizbullah’ın üst düzey liderliğiyle iletişim kesildi.

"Geceyi nasıl geçireceğimize bakacağız"

İsrail'in hedef olarak belirlediği mahalle sakinlerinden Alaeddin Said, uluslararası medyaya verdiği demeçte eşi ve üç çocuğuyla birlikte kaçtığını söyledi.

"Televizyondan öğrendik. Mahallede büyük bir kargaşa vardı. Giysi ve olan paramızı aldık ancak trafikte sıkıştık. Dağlara gidiyoruz. Geceyi nasıl geçireceğimize bakacağız. Yarın ne yapabileceğimize bakacağız."

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemeye başladı.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600’e ulaştı.

Ülkede devlet okulları başta olmak üzere kamuya ait 644 bina barınma merkezine dönüştürüldü.

(HA)