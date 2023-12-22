İsrail mülteci kampının boşaltılmasını istedi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile diğer bölgelerde yaşayan Filistinlilerden evlerini derhal tahliye ederek Deyr el-Belah şehrine gitmelerini istedi.
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bureyc Mülteci Kampı ve Gazze Vadisi'nin güneyindeki Bedir, Kuzey Sahili, En-Nuzhe, Ez-Zehra, El-Burak, Er-Ravda ve Es-Safa mahallelerinin sakinlerine sesleniyorum: Güvenliğiniz için derhal Deyr el-Belah'taki sığınağa hareket ediniz" dedi.
İsrail ordusunun, söz konusu bölgelerde yaşayanların bazılarıyla telefonla iletişime geçtiği ve evlerini derhal boşaltıp Deyr el-Belah'a gitmelerini istediği, bunun da halk arasında paniğe yol açtığı bildirildi.
AA'nın haberine göre, her gün İsrail topçuları ve savaş uçakları tarafından ağır bombardımana maruz kalan Deyr el-Belah şehrinde hiçbir sığınak bulunmuyor.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(AS)