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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2023 14:14
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2023 14:15
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İsrail mülteci kampının boşaltılmasını istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, “Güvenliğiniz için derhal Deyr el-Belah'taki sığınağa hareket ediniz” açıklamasını yaptı ancak bölgede sığınak bulunmuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail mülteci kampının boşaltılmasını istedi
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile diğer bölgelerde yaşayan Filistinlilerden evlerini derhal tahliye ederek Deyr el-Belah şehrine gitmelerini istedi.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bureyc Mülteci Kampı ve Gazze Vadisi'nin güneyindeki Bedir, Kuzey Sahili, En-Nuzhe, Ez-Zehra, El-Burak, Er-Ravda ve Es-Safa mahallelerinin sakinlerine sesleniyorum: Güvenliğiniz için derhal Deyr el-Belah'taki sığınağa hareket ediniz" dedi.

İsrail ordusunun, söz konusu bölgelerde yaşayanların bazılarıyla telefonla iletişime geçtiği ve evlerini derhal boşaltıp Deyr el-Belah'a gitmelerini istediği, bunun da halk arasında paniğe yol açtığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, her gün İsrail topçuları ve savaş uçakları tarafından ağır bombardımana maruz kalan Deyr el-Belah şehrinde hiçbir sığınak bulunmuyor.

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(AS)

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