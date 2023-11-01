İsrail, mülteci kampını vurduklarını açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında mülteci kampında iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu

Hagari, “savaşı yöneten” Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü, “çok sayıda teröristi” bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek “bölgede kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını” savundu.

Hastaneden yardım çağrısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulanların nakledildiği Endonezya Hastanesi tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle yardım istedi

Hastane Müdürü Atıf el-Kahlut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye İsrail saldırısında ölen ve yaralananlardan çok sayıda kişinin getirildiğini söyledi.

Kahlut, İsrail bombardımanında Cibaliye Mülteci Kampı'nda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralıların toplam sayısının 400 ila 450 arasında olduğunu belirtti.

Saldırı nedeniyle kayıp ve enkaz altında kalanların olduğunu aktaran Kahlut, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişileri bulmak için çalıştığını vurguladı.

Kahlut, hastanenin yetersizliğine de dikkati çekerek, “Yaralıların tedavisi yerlerde ve koridorlarda yapılıyor. Hastanenin kapasitesi bu kadar büyük sayıdaki yaralıya hizmet vermek için yeterli değil, yaralıların sayısı elimizdeki tüm imkanları aşıyor” dedi.

“Oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor”

Acil tıbbi malzeme ve ilaç çağrısı yapan Kahlut, hastanenin çalışabilmesi için acil yakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kahlut, “Elektronik aletleri çalıştırmak için gerekli olan yakıtın bulunmaması durumunda 24 saat içinde hastanenin çalışmaları tamamen duracak. Bu da insanlığın gözü önünde insani bir felakete yol açacak” dedi.

Hastanenin, Cibaliye saldırısından önce kapasitesinin iki katı üzerinde çalıştığını aktaran Kahlut, şu bilgileri verdi:

“140 yatak kapasiteli olan hastanede Cibaliye saldırısından önce bu sabah 295 yatak kapasitesiyle hizmet veriyorduk. Saldırıdan etkilenen 400'den fazla kişiden bahsediyoruz, hastanenin koridorları, bahçesi doldu.

Şu ana kadar Gazze'nin kuzeyine hiçbir yardım gelmedi. Biz hastanenin acil durumlar için tuttuğu malzemeleri kullanıyoruz. Oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor, cerrahi operasyonlar yapılamıyor.”

İsrail'in daha önce kullanılmayan silahları kullandığına dikkati çeken Kahlut, saldırılarda yaralananların ve ölenlerin vücudunda ciddi yanıkların olduğunu ve yaralılarda kanamaları durduramadıklarını ifade etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)