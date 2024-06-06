İsrail, mülteci kampındaki BM okulunu vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait, yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

“Savaş suçu”

Saldırı sonucu ölen 39 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının da hastaneye getirildiği kaydedilen açıklamada, kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı. Hastaneye ölü ve yaralıların getirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada İsrail'in bu katliamlarla savaş suçu işlediği belirtildi. ABD'nin İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.

Uluslararası kurumlara çağrı

İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bu katliamlara ve soykırıma katılan İsrailli ve Amerikalı savaş suçlularını yargılamaları çağrısında bulunuldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)