İsrail, mülteci kampına saldırdı: 50 ölü, çok sayıda yaralı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim'de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ve İsral’in Gazze’ye yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Filistin-İsrail çatışmalarında 3. gün

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Cebaliya Mülteci Kampı'nın Et-Tirens bölgesindeki Ebu Aşkiyan ailesinin evini hedef aldığı kaydedildi.

Filistin’den yayın yapan bağımsız Ma'an Haber Ajansı ise saldırıda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

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مجزرة مخيم جباليا وسط قطاع #غزة. pic.twitter.com/TQj5fENkiV — Omar El Qattaa 𓂆 🇵🇸 📸 (@OmarElQattaa) October 9, 2023

Filistin-İsrail çatışmalarında 3. gün

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim'de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı. İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı. İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

(RT)