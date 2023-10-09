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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 16:18
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 18:01
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İsrail, mülteci kampına saldırdı: 50 ölü, çok sayıda yaralı

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/israil-multeci-kapina-saldirdi-50-olu-cok-sayida-yarali.jpg
Fotoğraf: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim'de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ve İsral’in Gazze’ye yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Filistin-İsrail çatışmalarında 3. gün
Filistin-İsrail çatışmalarında 3. gün
Bugün 08:31

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Cebaliya Mülteci Kampı'nın Et-Tirens bölgesindeki Ebu Aşkiyan ailesinin evini hedef aldığı kaydedildi.

Filistin’den yayın yapan bağımsız Ma'an Haber Ajansı ise saldırıda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Filistin-İsrail çatışmalarında 3. gün
Filistin-İsrail çatışmalarında 3. gün
Bugün 08:31

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim'de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı. 

İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı.

İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

(RT)

Gazze Filistin filistin - israil israil saldırısı
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