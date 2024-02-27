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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 14:25
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 14:26
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İsrail mülteci kampına saldırdı

Batı Şeria'nın Tubas kenti ve kentin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda baskın düzenleyen İsrail güçleri, 3 kişiyi öldürdü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail mülteci kampına saldırdı
Fotoğraflar: AA

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti ve kentin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı yetkilileri, İsrail güçlerinin bu sabaha karşı çok sayıda buldozer eşliğinde Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek keskin nişancılarını farklı yerlere konuşlandırdığını ifade etti.

Yetkililer, baskın sırasında kampta Filistinliler ile çıkan çatışmada İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu Usame Cebr ez-Zalt ve Muhammed Semih Beyadise'nin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızılay yetkilileri ayrıca İsrail güçlerinin Tubas kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin isabet ettiği Ahmed Derağime'nin öldüğünü bildirdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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