"İsrail, Mısır istihbaratının uyarılarını dikkate almadı"

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’in (AP) haberine göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Filistinli direniş gruplarının abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu için İsrail’i önceden uyardıklarını söyledi.

İsrailli yetkililerin Batı Şeria’ya odaklandığını ve Gazze’den gelen ‘tehdidi’ önemsemediğini belirten Mısırlı yetkili, “Onları [İsraillileri] durumun patlama noktasına geldiği ve bunun çok büyük olacağı konusunda defalarca uyardık. Ama bu uyarılarımızı hafife aldılar” dedi.

İsrail basınında, Filistinli direniş gruplarının abluka altındaki Gazze Şeridi’nden düzenlediği ortak saldırıda ordu, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının büyük zafiyet gösterdiği eleştirileri yer almıştı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim'de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı.

İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında en az 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise 16 Filistinli İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybederken, yaklaşık 80 kişi de yaralandı.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda en az 700 İsrailli hayatını kaybetti, 365'i ağır olmak üzere 2 bin 382 kişi yaralandı.