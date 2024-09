İsrail medyasında Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü iddiaları

İsrail ordusu cuma günü, bir dizi büyük patlamayla çok sayıda binanın yerle bir edildiği Beyrut'taki Hizbullah karargahını hedef aldıklarını ve vurduklarını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı da, en az iki kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

New York Times, konuyla ilgili sekiz İsrail ve iki ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde saldırının hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu yazdı. Henüz, binalar vurulduğunda Nasrallah'ın olay yerinde olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

X'teki İsrail istihbarat servisi Mossad'la bağlantılı Mossad Commentary hesabından yapılan bir paylaşımda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun haber ajansı Tasnim'in daha önce Nasrallah'ın hayatta olduğuna ilişkin açıklamasını geri çektiği ve Hizbullah liderinin durumunu teyit edemeyeceklerini bildirdiği ifade edildi.

Mossad Commentary bu ifadenin dolaylı olarak Nasrallah'ın öldürüldüğünün kabul edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Tasnim News Agency (IRGC) has now withdrawn their statement which claimed Nasrallah was alive with them now stating they can not confirm his status.