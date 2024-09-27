İsrail medyasında Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü iddiaları

İsrail ordusu cuma günü, bir dizi büyük patlamayla çok sayıda binanın yerle bir edildiği Beyrut'taki Hizbullah karargahını hedef aldıklarını ve vurduklarını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı da, en az iki kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

New York Times, konuyla ilgili sekiz İsrail ve iki ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde saldırının hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğunu yazdı. Henüz, binalar vurulduğunda Nasrallah'ın olay yerinde olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

X'teki İsrail istihbarat servisi Mossad'la bağlantılı Mossad Commentary hesabından yapılan bir paylaşımda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun haber ajansı Tasnim'in daha önce Nasrallah'ın hayatta olduğuna ilişkin açıklamasını geri çektiği ve Hizbullah liderinin durumunu teyit edemeyeceklerini bildirdiği ifade edildi.

Mossad Commentary bu ifadenin dolaylı olarak Nasrallah'ın öldürüldüğünün kabul edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Tasnim News Agency (IRGC) has now withdrawn their statement which claimed Nasrallah was alive with them now stating they can not confirm his status. — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 27, 2024

İsrail medyası: Nasrallah hedef alındı

Üç büyük İsrail televizyon kanalı, Beyrut'un güney banliyölerindeki saldırıların hedefinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu söyledi. Kaynağı belirtilmeyen haberler konusunda İsrail ordusu yorum yapmayı reddetti.

Televizyon kanalları, kesin iddialardan kaçınmakla birlikte haberleri Nasrallah'ın öldürülmüş olduğunu ima eden ifadelerle veriyor.

Associated Press, patlamaların boyutu ve zamanlaması göz önüne alındığında, vurulan binaların içinde üst düzey bir liderin olabileceğine dair güçlü işaretler olduğuna dikkat çekti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, cumartesi akşamı Şabat'ın bitmesini beklemeyerek Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönmesi de saldırıların önemine ilişkin bir başka işaret olarak yorumlanıyor. İsrailli politikacılar, çok büyük önem taşıyan konular olmadıkça Şabat'ta seyahat etmemeleriyle biliniyor.

Patlama haberinin New York'ta kendisiyle birlikte seyahat eden muhabirlere brifing verdiği sırada bir askeri yardımcısının kulağına fısıldanarak ulaştırılması üzerine Netanyahu brifingi hemen sonlandırarak mekanı terk etmişti.



İsrail ordusu önceki çatışmalarda görülmediği üzere cuma günü Hizbullah'ın üst düzey liderliğini ortadan kaldırmayı hedefledi. İsrail ordusu sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, saldırıların konut alanlarında yerin altında bulunan Hizbullah ana karargahını hedef aldığını söyledi. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisi, güncellemelerin ardından askeri karargahta İsrail Hava Kuvvetleri Başkanı ve diğer üst düzey komutanlarla bir araya geldiğini söyledi.

Lübnan'ın ulusal haber ajansına göre, gece yarısı peş peşe meydana gelen dev patlamalar, Beyrut'un Dahiyeh banliyölerindeki Haret Hreik semtinde altı binayı yerle bir etti. Şok dalgası, Beyrut'un yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki evleri sarstı, pencereleri kırdı. Televizyon görüntülerinde, yoğun nüfuslu, çoğunlukla Şiilerin oturduğu semtte çöken binaların ortasında birkaç krater açıldığı görüldü.

İlk müdahale ekipleri, yangın çalışmaları sürerken molozların altında arama yapmaya devam etti. Sağlık bakanlığı, yaralıların tam sayısının bilinmediğini ve 76 yaralıdan 15'inin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yakınlarda yaşayan birçok kişi eşyalarını toplayıp ilçeden çıkan ana yoldan kaçarken görüldü.

Nasrallah ve Hizbullah'ın durumu

Nasrallah yıllardır saklanıyor ve nadiren halkın önüne çıkıyor. Düzenli olarak konuşmalar yapsa da daima bilinmeyen yerlerde ve video kliplerde görünüyor. Cuma akşamı vurulan mevki, kamuoyunda Hizbullah'ın ana karargahı olarak bilinmiyordu.

Pentagon, ABD'nin saldırılar hakkında önceden bir uyarıda bulunmadığını söyledi.

İsrail, bu hafta Lübnan'daki hava saldırılarını önemli ölçüde yoğunlaştırdı ve Hizbullah'ın 11 aydan uzun süredir topraklarına yönelik ateşine son vermeye kararlı olduğunu söyledi. İsrail'in operasyonunun kapsamı belirsizliğini koruyor, ancak yetkililer militan grubu sınırdan uzaklaştırmak için karadan bir işgalin olası olduğunu söyledi. İsrail, hazırlık amacıyla binlerce askeri sınıra doğru hareket ettirdi.

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, İsrail'in bu haftaki saldırıları Lübnan'da düzinelerce kadın ve çocuk da dahil olmak üzere 720'den fazla kişiyi öldürdü.

Ateşkes umutları söndü

BM'de Netanyahu, İsrail hedeflerine ulaşana kadar "Hizbullah'ı aşağılamaya devam edeceğine" yemin etti. Yorumları, diplomatik bir çözüm için zaman tanımak amacıyla İsrail ile Hizbullah arasında 21 günlük bir ateşkes çağrısı yapılması yönündeki ABD destekli umutları söndürdü. Hizbullah bu öneriye yanıt vermedi.

Lübnan'ın en güçlü silahlı gücü olan İran destekli Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından hemen sonra İsrail'e roket atmaya başladı ve bunun Filistinlilere destek gösterisi olduğunu söyledi. O zamandan beri, Hizbullah ve İsrail ordusu neredeyse her gün ateş alışverişinde bulundu ve sınırın her iki tarafındaki on binlerce insanı evlerinden kaçmaya zorladı.

(AEK)