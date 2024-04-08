İsrail Meclisi önünde rehineler için eylem

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan 50 bini aşkın kişi, Gazze'deki İsrailli rehinelerin evlerine geri getirilmesini ve ateşkes sağlanmasını istedi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar dün de devam etti. Meclis önünde Gazze'deki İsrailli rehinelerin yakınları ve onlara destek verenlerden oluşan 50 bini aşkın gösterici toplandı.

AA’nın haberine göre, Netanyahu hükümeti karşıtı slogan atan, davul ve düdük çalan protestocular, ellerinde İsrailli rehinelerin fotoğrafları ve "onları geri getirin" yazılı dövizler taşıyarak hükümeti "rehineleri kaderlerine terk etmekle" suçlayan sloganlar attı.

İsrail Meclisi önünde çadır kurdular

Batı Kudüs'te 31 Mart akşamı yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, göstericiler otoyolda trafiği kesmiş, ateş yakmış, polisle karşı karşıya gelmişti.

Gösterilerin ardından bazı gruplar İsrail Meclisi önünde yüzlerce çadır kurmuştu.

Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin geri getirilmesini talep eden protesto organizatörü gruplar, İsrail Meclisi önünde dört gün boyunca çadırlarda kalacaklarını ve gösterilerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Protesto grupları, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılar devam ederken ve Gazze'deki İsrailli rehineler evlerine dönmemişken Meclis'in ara tatile girmesini eleştirmişti.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı rehine yakınları, rehinelerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile rehine takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, rehinelerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve “Hamas'ı yok etmenin” daha önemli olduğunu savunuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)