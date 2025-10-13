İsrail Meclisi'nde Trump'ı protesto eden vekillere müdahale

Mısır’daki Gazze zirvesi öncesinde İsrail Parlamentosu’na (Knesset) giden ABD Başkanı Donald Trump, Meclis Başkanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konuşmalarının ardından kürsüye çıktı.

ABD Başkanı Trump konuşması sürerken milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif tarafından protesto edildi. Akabinde milletvekillerine müdahale edildi ve salondan çıkarıldılar. Sol kanat milletvekillerinin bu esnada "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığı gözlemlendi.

Trump'ı protesto eden Odeh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" dedi.

"Filistin Devleti'ni tanıyın" diyen Odeh, "Bu basit gerçeği fark edin: Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor" ifadelerini kullandı.

הוציאו אותי מהמליאה רק כי העליתי את הדרישה הפשוטה ביותר, דרישה שכל הקהילה הבינלאומית מסכימה עליה:



להכיר במדינה פלסטינית.



להכיר במציאות הפשוטה הזו:



יש כאן שני עמים, ואף אחד לא זז מכאן. pic.twitter.com/vIsj4KG7vf — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

Ofer Cassif ise yaptığı paylaşımda, "Ayman Odeh ile birlikte kaldırdığımız pankart. Buraya rahatsızlık vermek için değil, adalet talep etmek için geldik. Bu ülkenin iki halkını yok olmaktan kurtaracak gerçek barış, ancak işgal ve apartheidin sona ermesi ve İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir. İşgalci olmayı reddedin! Kanlı hükümete karşı çıkın!" dedi.

זה השלט שהרמתי יחד עם חברי @AyOdeh



לא באנו להפריע, אלא לדרוש צדק.

שלום אמיתי שיציל את שני עמי הארץ מכלייה לא יהיה אלא עם סיום הכיבוש והאפרטהייד והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

סרבו להיות כובשים!

התנגדו לממשלת הדמים! pic.twitter.com/9pAxmK4FR2 — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 13, 2025

Trump protesto sırasında ara verdiği konuşmasına "Gerçekten çok etkili diyerek" geri döndü.

"Orta Doğu kaosun hakimiyetindeydi"

Trump konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık anlaşılmıştır ben savaş taraftarı değilim. Savaşları bitirme taraftarıyım. İsim değişikliği bir tutuma işaret ediyor. Biz savaşa girmeyiz ama girersek de kazanırız. Dünyada en gelişmiş silahlara sahibiz.

Ve İsrail’e de çokça silah veriyoruz. Biby beni defalarca aradı şu silahı gönderebilir misin, bunu gönderebilir misin diye. İsmini bile duymadığım silahlar vardı. Ama gönderdik. Ve bunları iyi kullandı.

Binlerce festival katılımcısı tarihte görülen en haince saldırdan birine uğradı.

ABD sizinle birlikte, sizin yanınızda durdu. Kendi vatandaşlarımız için de ayrıca yas tuttuk. Bir kez daha asla bunu yaşamayacağız.

7 Ekim’den bu haftaya kadar İsrail savaşta olan bir ulus oldu. İnsanların dayanabileceğinden çok daha zorluydu. Yıllardır bir barış olmadı. Yalnızca İsrailliler için değil Filistinliler için de barışın başlangıcı bu. Küller dağılırken, çok daha parlak bir gelecek artık kapımızda.

Orta Doğu kaosun hakimiyetindeydi. Karanlık güçler İsrail savunma güçlerinin cesareti sayesinde yenildi.

"Bundan sonra Rusya’yı da konuşacağız"

"Bundan sonra Rusya’yı da konuşacağız. Gazze hemen silahsızlandırılacak. Hamas silahsızlandırılacak ve İsrail'in güvenliği bir kez daha tehdit altında kalmayacak. İsrail bizim yardımımızla tüm bunları silah gücüyle kazandı.

Artık savaş alanındaki zaferleri barış ve refaha dönüştürmenin zamanı. Sayın muhalefet lideri o da çok hoş bir insan. Artık bundan sonra Biby'ye biraz daha hoş davranabilirsiniz çünkü artık savaşta olmayacak.

Arap liderler ile görüştüm. Suudi Arabistan'a gittim. Biby oldukça uzun konuştu. Ama söyledikleriniz çok hoşuma gitti. Bir süre sonra dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerin liderleri ile bir araya gelecedğim. ABD'ye uyguladıkları gümrük vergileri sayesinde bu kadar zengin oldular herhalde.

Barışın bir umut olmadığını gösterdik. Bunu inşa edebileceğimiz gösterdik.

Bu bölgede muazzam bir potansiyel var. Teröründe ve aşırılıkçılığın desteklendiği, cihatçılığın ve antisemitizmin detseklendiği onlarca yıl yalnızca acı getirdi. Gazze'de işe yaramadı. İran'da işe yaramadı. Sadece sefalet ve acı getirdi. İsrial'in zayıflatmadı bunlar. Tam tersi bu nefreti destekleyen aktörlerin kendisine zarar verdi. Şimdi İsrail ile iyi geçiniyorlar ve çok başarılılar."

