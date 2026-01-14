ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 09:43 14 Ocak 2026 09:43
 SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 09:46 14 Ocak 2026 09:46
1 dakika

İsrail Mahkemesi, 150 Filistinliye evlerini boşaltmaları için üç hafta süre tanıdı

Karar kapsamında çok sayıda Filistinli yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail Mahkemesi, 150 Filistinliye evlerini boşaltmaları için üç hafta süre tanıdı
Fotoğraf:AA

İsrailli insan hakları örgütü Ir Amim, Batn el-Hava Mahallesi’ndeki çok sayıda Filistinli ailenin evlerini boşaltmaları için üç hafta süre tanındığını açıkladı.

Örgüt, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin 2 Ocak’ta tahliye kararlarına yönelik itirazları reddetmesinin ardından, tahliye tebliğlerinin dün ailelere ulaştığını bildirdi. Bu karar, Silvan’da yaşayan 28 Filistinli ailenin evlerinden çıkarılmasının önünü açtı.

Karar kapsamında yaklaşık 150 Filistinli, yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalacak.

İsrail, Silvan’daki tahliye ve yıkımları hızlandırdı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Silvan beldesinde ev yıkım ve tahliye politikalarını son dönemde yoğunlaştırdı. Eski Şehir’in hemen bitişiğindeki bölgede özellikle Filistinlileri hedef alan uygulamalar dikkat çekiyor.

AA'nın haberine göre, Silvan’ın Bostan Mahallesi’nde İsrail’in “Kralın Bahçesi” adıyla hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamında onlarca evi yıkan İsrail makamları, çok sayıda yapının da yıkımını gündemde tutuyor.

Bostan Mahallesi’nin üst kısmında yer alan Batn el-Hava’da ise İsrail, Filistinli aileleri evlerinden çıkararak yerlerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri yerleştiriyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail’in Silvan’da aldığı bu kararların Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmayı amaçlayan sistematik bir etnik temizlik politikasının parçası olduğunu vurguluyor.

Gazze’nin son yaşam hattıydı: Dr. Ebu Safiye İsrail hapishanesinde bir yıldır tutuklu
Gazze’nin son yaşam hattıydı: Dr. Ebu Safiye İsrail hapishanesinde bir yıldır tutuklu
29 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail Gazze israil anlaşması Filistin Davası israil filistin
