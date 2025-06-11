İsrail, Madleen’de alıkoyduğu 8 aktivistin gözaltında kalmasına karar verdi

İsrail mahkemesi, 9 Haziran’da uluslararası sularda alıkonan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisindeki 8 aktivistin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

İsrail hukuk örgütü Adalah'den yapılan açıklamada, Ramle kentindeki Givon Hapishanesi’ndeki göç mahkemesinin verdiği kararın “hukuk dışı” olduğu vurgulandı.

Mahkemenin, sınır dışı edilmedikleri takdirde aktivistlerin 8 Temmuz'da yeniden duruşmaya çıkarılması kararı aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin el koyduğu teknedeki 12 hak savunucusunu alıkoymasının "uluslararası hukuk kapsamındaki temel hakların ihlali" olduğu vurgulandı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı

“Filistin devletinin karasuları”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, aktivistlerin İsrail'e girmeye çalışmadıkları, planlanan rotalarının Sicilya'dan başlayarak uluslararası sular üzerinden doğrudan Gazze’ye, yani Filistin devletinin karasuları olduğu vurgulandı.

Adalah avukatlarının yaptığı itirazı reddeden göç mahkemesinin kararında ise Gazze Şeridi'ne yönelik deniz ablukasının İsrail hukukuna göre yasal olduğu ve gönüllülerin bunu ihlal etmeye çalıştıkları iddia edildi.

İsrail'in alıkoyduğu sekiz aktivist: Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan ise Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi.

Gazze'ye giden insani yardım gemisi Madleen'den alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden dördü dün (10 Haziran) sabah ülkelerine gönderilmişti.

Sunulan "sınır dışı evraklarını" imzalamayı reddeden aktivistlerden 8'i ise Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. (TY)